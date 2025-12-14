Cita amb les urnes
¿On es juga el 21D?
Més enllà del sarau nacional, les eleccions d’Extremadura reflectiran la importància del vot rural, que representa dos de cada tres electors en les dues províncies més grans d’Espanya.
Jose Rico
En ple col·lapse del PSOE per la corrupció i les denúncies d’assetjament sexual i amb el PP mirant de reüll Vox, les dues províncies més grans d’Espanya votaran diumenge que ve en el primer episodi d’un degoteig d’eleccions autonòmiques que amenacen de fer pujar encara més la intensitat del sarau nacional. Però si ens abstraiem de l’enrenou, els comicis d’Extremadura del 21 de desembre (21D) donen veu a l’Espanya rural tan buidada com oblidada.
El vot rural, dos terços del cens
És en el vot rural, en els municipis que no arriben als 20.000 habitants, on els partits extremenys es juguen les eleccions. I només 7 de les 388 localitats superen aquesta població. Dos de cada tres votants provenen de pobles petits en una comunitat en què un de cada quatre electors té més de 65 anys (és la sisena autonomia més envellida). El pes electoral dels petits municipis representa el 54% a Badajoz i fins al 66% a Càceres. En les autonòmiques del 2023, el 75% dels votants del PSOE de la província de Càceres van provenir de l’àmbit rural; per a la resta de partits va suposar al voltant del 66%. El PP va guanyar en vots en aquesta circumscripció per tres punts (40% davant el 37% del PSOE), però si excloguéssim les dues ciutats més poblades (Càceres i Plasència), els vencedors haurien sigut els socialistes per quatre punts.
¿Victòria amarga, derrota agra?
Això significa que, per acostar-se a la majoria absoluta (33 escons), la presidenta María Guardiola ha d’ampliar l’avantatge del PP a les capitals, on ja va guanyar de manera folgada el 2023, i créixer a les comarques rurals, on no va pujar prou per aconseguir arrabassar la primera plaça al PSOE. El sostre electoral del PP extremeny, que va aconseguir José Antonio Monago el 2011, se situa en el 46% dels vots, i no van ser suficients per poder arribar a la majoria absoluta. A Monago li va faltar un escó i va ser president per l’abstenció d’IU. Les enquestes situen Guardiola al voltant del 42%. No és impossible però sí molt difícil amb un rival per la dreta que vol cultivar aquest vot rural tan crucial. Els votants que atrau del PSOE s’intercanvien pels que se’n van cap a Vox.
Si la victòria del PP es preveu amarga, la derrota del PSOE es presagia agra, i cal que es prepari per a un cop fort en una regió on ha superat sovint el 50% de vots. Miguel Ángel Gallardo, candidat malgrat el seu processament judicial, necessita retenir la seva terra en el vot rural (sense l’empenta dels alcaldes al no coincidir amb les municipals) i pujar a les ciutats (el 2023 només va guanyar a Mèrida) per retallar l’avantatge del PP.
