Pané recomana l'ús de la mascareta al transport públic en l'actual situació d'epidèmia de la grip
Diu que la vacuna no s'ajusta del tot al virus predominant però afirma que continua protegint contra la gravetat
ACN
La consellera de Salut, Olga Pané, ha recomanat l'ús de la mascareta al transport públic en l'actual context d'epidèmia de grip. A més, ha dit que les persones amb símptomes també n'haurien de portar en general i s'haurien de ventilar les sales on es facin trobades socials. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha afegit que el Govern no té competències per actuar en aquests àmbits, i que ja ha regulat allà on sí que podia fer-ho, centres sanitaris i residencials. D'altra banda, ha explicat que l'actual vacuna no s'ajusta al virus predominant que circula, ja que és una mutació, però ha assegurat que s'està veient que sí que funciona contra la gravetat de la malaltia. A més, ha apuntat que s'espera una epidèmia "una mica més llarga".
La consellera ha explicat que el virus que circula aquest any és nou perquè és fruit d'una mutació. Es tracta del subtipus A (H3N2) variant K, que segons les darreres dades oficials representa un 69% dels casos. Això ha fet que la vacuna que s'està administrant no tingui la totalitat del virus, però sí "una part" i això fa que protegeixi "una miqueta", segons Pané. En tot cas, la consellera ha destacat que el que sí s'està observant és que aquest vaccí "protegeix dels casos greus" i per això ha fet una crida a tota la població a vacunar-se.
Precisament sobre la severitat, i segons el que s'observa en països on l'epidèmia ja ha passat, Pané ha apuntat que no s'estan veient tants casos greus com caldria esperar d'un virus nou.
Més enllà de la vacuna, Pané ha recomanat aplicar totes les mesures preventives que es van donar a conèixer especialment durant la pandèmia de la covid, com l'ús de la mascareta segons els contextos, la ventilació i el rentat de mans. "Ara no és la covid, però les mesures de prevenció són les mateixes", ha manifestat.
La incidència de la grip als centres sanitaris s'ha observat inicialment entre els infants i la gent jove, que són els primers que acostumen a contagiar-se, i "progressivament" van entrant persones de més edat. Amb tot, els ingressos a l'UCI són principalment de persones amb problemes crònics que s'agreugen amb la grip.
La consellera ha destacat que el sistema públic de salut "fa temps que es prepara" i que, com cada any, entre l'1 de desembre i finals de març es posa en marxa el Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC). Ha concretat que això s'acompanya enguany de 36 milions d'euros per reforçar els serveis, tot i que ha apuntat que aquest reforç no arriba al mateix a tots els llocs sinó que ho fa segons avança la seva realitat.
Des de Salut sostenen que el pic podria arribar per Nadal, tot i que Pané reconeix que en tractar-se d'una mutació "és una miqueta difícil" de dir quan passarà això. El que sí s'ha observat en altres països és que un cop assolit el pic, no hi ha una baixada ràpida sinó que el nombre de casos "baixa lentament". Per això, ha alertat que l'epidèmia d'enguany pot tenir una durada més llarga.
Estudiar l'ampliació dels cribratges
D'altra banda, Pané ha explicat que "progressivament" s'anirà incorporant a la cartera de serveis l'ampliació del cribratge del càncer de còlon fins als 75 anys, incorporant un any més cada any fins al 2030.
Sobre el fet de poder ampliar els cribratges en altres càncers, com el de mama, ha afirmat que moltes vegades es parla d'aquestes ampliacions "com si fos una decisió política o de recursos", quan ha reivindicat que ha de ser una decisió avalada pels tècnics. I és que Pané ha afirmat que ampliar un cribratge pot comportar molts elements positius però també de negatius, com falsos positius. "Són els experts els que diuen quan s'han d'ampliar o no", ha insistit. A més, ha destacat que més enllà dels recursos econòmics, fan falta especialistes capaços de llegir adequadament les proves.
En tot cas, ha dit que s'està estudiant, conjuntament amb el Ministeri de Sanitat, la possibilitat d'ampliar els cribratges d'altres tumors, com el càncer de mama o implantar el de pulmó, però sempre tenint en compte l'opinió dels tècnics sobre quan és adequat fer-ho i sobre quins són els recursos tecnològics que s'han de tenir per fer-ho bé.
A més, Pané ha destacat la importància d'aconseguir que la gent vagi als cribratges, ja que ha explicat que en el cas del de mama, que es fa en dones de 50 a 65 anys, només hi van el 60% de les que podrien. Entre aquesta població es detecten uns 1.400 càncers, i Pané ha plantejat que si hi anés tota la població que està cridada als cribratges es podrien detectar 1.000 tumors més.
Sobre la prohibició de fumar a les terrasses, ha insistit que és una mesura necessària, no només perquè els que fumen deixin de fer-ho sinó perquè la mesura té un component educatiu, especialment cap als més joves.
La IA per ajudar als metges, no per substituir-los
D'altra banda, ha tornat a defensar que ella mai ha dit que la intel·ligència artificial substitueix la feina dels metges, però sí que ha defensat que l'ús d'aquestes eines "ajuda" els professionals i amplia la seva capacitat diagnòstica i de precisió. A més, ha dit que són els mateixos professionals els que els estan apressant a incorporar eines d'IA, per exemple en el cas dels radiòlegs. Pané ha posat com a exemple que una eina d'IA podria fer una primera lectura d'una mamografia i un radiòleg la segona, i això permetria alliberar radiòlegs.
Per últim, ha valorat que la vaga de metges convocada actualment és per l'estatut marc que s'està negociant a escala estatal i que és competència del Ministeri de Sanitat, no de la conselleria. En tot cas, ha assegurat que des de l'administració catalana ja s'havien impulsat taules de diàleg per conèixer les inquietuds dels professionals.
