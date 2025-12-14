El PNB demana a Sánchez frenar els escàndols o "convocar eleccions ara"
El Periódico
El president del PNB, Aitor Esteban, va afirmar ahir que "o el PSOE aconsegueix aturar aquesta hemorràgia d’escàndols o el president Sánchez haurà de convocar eleccions ara, perquè així no es pot pas aguantar un any i mig". Esteban va intervenir davant l’Assemblea General del PNB que va aprovar a Vitòria els canvis als estatuts del partit per agilitzar-ne el funcionament, com ara limitar a 30 dies la durada de les eleccions internes.
Esteban va explicar que el PNB està preocupat, però el president del Govern "hauria d’estar encara més preocupat, la situació es complica massa, les detencions, els processaments, les comissions, les actituds masclistes, fan una sensació d’esgotament i enrariment". Amb aquest "degoteig d’escàndols", més la incapacitat d’aprovar pressupostos i les majories negatives al Congrés, "la legislatura no té gaire bona pinta". "No em jugaria els diners que el Govern aguanta fins al 2027", va remarcar.
A més, va tornar a reclamar al Govern de Pedro Sánchez que transfereixi a Euskadi les competències pendents abans d’acabar l’any, com està pactat, i va deixar oberta l’opció que d’un acord l’any que ve entre els partits bascos per plantejar una reforma de l’estatut.
Advertència al PP
Però, després de les crítiques al PSOE, Esteban també va voler llançar una advertència al PP. "S’ho han de fer mirar. Amb Sánchez en hores baixes, un fiscal general condemnat, i no és capaç de ser alternativa. S’hauria de demanar per què no aconsegueixen sumar una majoria", va indicar.
El president del PNB va rebutjar un acostament als populars: "Amb el tarannà que demostren, no ens trobaran. A nosaltres que no ens mirin, i no amb aquestes companyies que tenen", amb referència a Vox. A més, va afegir, si hi ha eleccions, "ja veurem què voten els ciutadans".
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa