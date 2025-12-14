El PP guanya, el PSOE toca fons i els joves impulsen Vox a Extremadura
Els populars queden lluny de la majoria absoluta i els socialistes experimenten una fuga de vots cap a la dreta i cap a l’esquerra
Guardiola tornaria a dependre dels pactes si les dades del sondeig es tradueixen en el recompte real de vots
Els d’Abascal s’enfilen i obtenen més del doble d’escons: dels 5 d’ara passen a entre 11 i 13
Marisol López
El Partit Popular serà el vencedor de les eleccions que se celebraran a Extremadura d’aquí una setmana, davant la caiguda històrica que experimentarà el PSOE, que tocarà fons, d’acord amb l’enquesta feta pel GESOP per a Prensa Ibérica (grup editor d’El Periódico de Extremadura i La Crónica de Badajoz). Segons aquestes dades, l’escenari polític derivat de les urnes el 21D ve marcat pel lideratge del PP en percentatge de vot, l’enfonsament dels socialistes i l’ascens de Vox, que obtindria més del doble de suports que el maig del 2023. La traducció en escons, però, dibuixa un panorama de més incertesa sobre la futura governabilitat de la comunitat autònoma. La combinació de vot fragmentat i creixement desigual entre blocs situa la clau del resultat en l’aritmètica parlamentària: el PP tornaria a dependre dels pactes si les dades de l’enquesta es tradueixen a l’hora del recompte real de vots.
Els blocs
L’estimació situa el PP com a primera força a Extremadura, tot i que sense millorar en escons i, de nou, lluny de la majoria absoluta. Amb les dades de l’enquesta del GESOP per a Prensa Ibérica, els populars es mourien en una forquilla aproximada de 26 a 28 escons (ara en té 28) amb un 37,3% dels vots, un resultat semblant o lleugerament inferior al que va aconseguir ara fa dos anys.
Els populars se situarien com a primera força de la comunitat extremenya, però en canvi estarien obligats a buscar suports externs per poder governar perquè, per si sols, no arribarien a la majoria absoluta necessària, fixada actualment en 33 diputats, d’una Assemblea que està composta per 65 parlamentaris.
Vox, amb un percentatge de vot inferior al del PP, però prou concentrat, mantindria una representació decisiva amb un resultat d’entre 11 i 13 escons (parteix de 5 diputats) i es consolidaria com a soci clau per a un eventual govern de dretes. La suma de PP i Vox sí que permet arribar a la majoria absoluta i conformar un bloc de dretes que es mantindria sense un marge ampli, cosa que incrementaria la dependència mútua de les dues formacions.
En el bloc de l’esquerra, el PSOE perdria escons, fins a 9 en el pitjor dels casos, respecte a anteriors convocatòries. Una caiguda inèdita a Extremadura dels socialistes que penalitza la fragmentació del vot i la fuga de suports. Part d’aquests vots anirien a parar a Unides per Extremadura, que, amb prop del 10% de la intenció directa, conservaria un grup parlamentari rellevant i podria pujar, en l’escenari més optimista, fins a 7 escons. Es mantindria com a aliat imprescindible per a qualsevol alternativa progressista.
Tot i això, la suma de PSOE i Unides per Extremadura quedaria, segons la projecció, molt ajustada i per sota del llindar de la majoria absoluta, cosa que allunyaria la possibilitat de coalició per a un govern d’esquerres.
Els regionalistes de Junts per Extremadura, per la seva banda, també millorarien el resultat, però aquesta tendència a l’alça no és suficient per permetre’ls l’entrada el Parlament.
El vot jove, per a Vox
En intenció de vot, el PP lidera en la majoria dels perfils de població. Les principals excepcions es donen entre la gent més jove i entre els que tenen estudis bàsics, que es decanten més cap a Vox. El PSOE ocupa la segona posició en intenció de vot, exceptuant la franja dels homes d’entre els 30 i els 44 anys. La formació d’Abascal passa a ser la segona força preferida en aquest segment de població. La fidelitat al PSOE mostra signes de debilitat perquè se situa per sota del 50% i registra fugues cap a totes les forces parlamentàries, especialment cap al Partit Popular i cap a Unides per Extremadura.
La participació d’electors en els comicis es preveu del 64%, de manera que l’abstenció creixeria respecte a l’última convocatòria en cinc punts.
