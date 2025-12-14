Eleccions d’Extremadura: enquesta del Gesop
El PP extremeny guanya en vots, el PSOE toca terra i el suport dels joves impulsa Vox
Els populars, amb un resultat similar o inferior al del 2023, queden lluny de la majoria absoluta
Els socialistes registren fugues de suports cap al Partit Popular i cap a Unides per Extremadura, que suma entre dos i tres diputats. Els d’Abascal es disparen i aconsegueixen més del doble d’escons
Marisol López
El Partit Popular serà el vencedor de les eleccions que se celebraran a Extremadurad’aquí a una setmana, davant la caiguda històrica que patirà el PSOE, que tocarà terra, d’acord amb l’enquesta feta pel Gesop per a Prensa Ibérica (grup editor d’EL PERIÓDICO EXTREMADURA i LA CRÓNICA DE BADAJOZ). Segons aquestes dades, l’escenari polític derivat de les urnes el 21D ve marcat pel lideratge del PP en percentatge de vot, l’enfonsament dels socialistes i l’ascens de Vox, que obtindria més del doble de suports que el maig del 2023. La traducció a escons, no obstant, dibuixa un panorama de més incertesa quant a la futura governabilitat de la comunitat autònoma. La combinació de vot fragmentat i creixement desigual entre blocs situa la clau del resultat en l’aritmètica parlamentària: el PP tornaria a dependre dels pactes si les dades de l’enquesta es tradueixen a l’hora del recompte real de vots.
Els blocs
L’estimació situa el PP com a primera força a Extremadura, tot i que sense millorar en escons i, de nou, lluny de la majoria absoluta. Amb les dades de l’enquesta del Gesop per a Prensa Ibérica, els populars es mourien en una forquilla aproximada de 26 a 28 escons (ara en té 28) amb un 37,3% dels vots, un resultat similar o lleugerament inferior a l’aconseguit dos anys enrere. Els populars se situarien com a primera força a la comunitat extremenya, tot i que estarien obligats a buscar suports externs per poder governar al no arribar, per si sols, a la majoria absoluta fixada en 33 diputats d’una assemblea composta per 65 parlamentaris.
Vox, amb un percentatge de vot inferior al del PP, però prou concentrat, mantindria una representació decisiva amb un resultat d’entre 11 i 13 escons (parteix de 5 diputats) i es consolidaria com a soci clau per a un eventual govern de dretes. La suma del PP i Vox sí que permet arribar a la majoria absoluta i formar un bloc de dretes que es mantindria sense un marge ampli, fet que incrementa la dependència mútua entre les dues formacions.
En el bloc de l’esquerra, el PSOEperdria escons, fins a 9 en el pitjor dels casos, respecte a convocatòries anteriors. Una caiguda inèdita a Extremadura dels socialistes que penalitza la fragmentació del vot i la fuga de suports. Part d’aquests vots anirien a parar a Unides per Extremadura, que, amb gairebé el 10% de la intenció directa, conservaria un grup parlamentari rellevant i podria pujar, en l’escenari més optimista, fins als 7 escons. Es mantindria com a aliat imprescindible per a qualsevol alternativa progressista. No obstant, la suma del PSOE i Unides per Extremadura quedaria, segons la projecció, molt ajustada i per sota del llindar de la majoria absoluta, cosa que allunyaria la possibilitat de coalició per a un govern d’esquerres.
Els regionalistes de Junts per Extremadura també millorarien el seu resultat, però amb aquesta tendència a l’alça no n’hi ha prou per aconseguir l’entrada al Parlament.
El vot jove, per a Vox
En intenció de vot, el PP lidera en la majoria dels perfils de població. Les principals excepcions es donen entre les persones més joves i els que compten amb estudis bàsics, decantats més cap a Vox. El PSOE ocupa la segona posició en intenció de vot, excepte entre els homes d’entre 30 i 44 anys. Vox passa a ser la segona força preferida en aquest segment de població. La fidelitat al PSOE mostra signes de debilitat al situar-se per sota del 50% i al registrar fugues cap a totes les formacions, especialment cap al Partit Popular i Unides per Extremadura.
La participació d’electors es preveu del 64%, de manera que l’abstenció creixeria respecte a l’última convocatòria en cinc punts.
Fitxa tècnica de l’enquesta
801 entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI) i entrevistes en línia autoadministrades (CAWI).
Marge d’error: +- 3,5%
Treball de camp: del 2 a l’11 de desembre del 2025
