Radiografia després del cas Salazar: les denúncies per assetjament sexual que esquitxen tots els partits
La majoria dels partits tenen protocols, l’impacte mediàtic és definitiu a l’hora d’aplicar-los
Ana Cabanillas
El cas Salazar, després de les denúncies de diverses treballadores per presumpte assetjament sexual a l’exassessor de la Moncloa, ha provocat una allau de casos en les files socialistes, i s’ha destapat un fenomen del qual no es deslliura cap dels principals partits. El PSOE, el PP, Vox, Sumar i Podem han tingut en el seu si situacions d’aquest tipus, de més o menys dimensió, i tots han hagut de reaccionar d’una manera o d’una altra.
La gestió de les denúncies pel cas de Francisco Salazar ha fet que el que semblava un assumpte aïllat s’hagi acabat convertint en una mena de Me Too, i s’hagin fet públics altres casos que també afecten càrrecs socialistes. El PSOE és un dels que s’ha vist més afectat.
La denúncia a l’estiu de dues treballadores de la Moncloa subordinades de Salazar, assessor de confiança del president de Govern, va fer que renunciés als càrrecs en la secretaria d’Organització i a la Moncloa el mateix dia en què havia de ser nomenat. A principis de desembre, eldiario.es va informar que el PSOE no havia emprès cap investigació i que ni tan sols s’havia posat en contacte amb les afectades. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, es va reunir amb Salazar uns dies abans i també van sortir a la llum els contactes de Ferraz amb ambaixades i eurodiputats per donar feina al denunciat, en la seva nova empresa de consultoria pública.
Salazar es va donar de baixa coincidint amb els dies previs a la publicació d’aquestes informacions, exhibint la comunicació que mantenia amb el partit. La indignació va recórrer el PSOE i hi va haver una revolta entre el sector feminista, que reclamava fer més passos i portar l’assumpte a la fiscalia. Avui dia, no hi ha hagut avenços, la secretària d’Organització, Rebeca Torró –situada pel mateix Salazar–, va anunciar el tancament de l’informe sense aportar cap novetat i el partit es resisteix a acudir a la Justícia.
Aquest cas va donar peu a una allau de denúncies. Va saltar un altre cas amb el mateix patró que el de Salazar. Una militant havia denunciat a l’estiu el líder del PSOE a Torremolinos, Antonio Navarro. María Jesús Montero, líder del PSOE andalús, va admetre conèixer l’existència d’una denúncia, però no el seu contingut. L’organització no va contactar amb la víctima, que en les últimes setmanes ha acudit a la fiscalia davant del temor de veure’s «violentada» pel denunciat. Una vegada que va esclatar el cas, el PSOE va cessar el dirigent, que va abandonar l’executiva de la federació andalusa del partit. Navarro es va negar a deixar la seva acta.
El president de la diputació de Lugo, José Tomé, va ser un altre dels últims esquitxats després d’una denúncia d’assetjament sexual. El diari ‘ABC’ ha publicat que la número dos del PSdeG i exalcaldessa de Lugo, Lara Méndez, va demanar a la denunciant que desistís en la seva intenció de denunciar. Tomé va ser suspès de militància pel PSOE i deixarà la Diputació, tot i que es manté com a alcalde de Monforte.
Altres dirigents, com el senador Javier Izquierdo; el número dos del PSOE valencià i alcalde d’Almussafes, Toni González, i l’alcalde de Belalcázar (Còrdova), Luis Fernández Rodríguez, també han dimitit en les últimes hores després de l’aparició de denúncies per presumpte assetjament sexual.
La resta de partits
El president del Govern reprenia el PP fa 10 dies al Congrés pel cas Nevenka, un dels més sonats en la política espanyola que va esclatar als 2000, quan la regidora Nevenka Fernández va denunciar el 2001 l’alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, per assetjament sexual i laboral, i es va convertir en el primer cas a Espanya amb una condemna ferma. Aquell cas va afectar les files del PP, però en els mesos més recents el partit ha afrontat altres situacions d’aquest tipus.
Una de les últimes és la de l’alcalde d’Algesires, José Ignacio Landaluce. Va ser fa mesos que el líder de S’ha Acabat la Festa, Alvise Pérez, va publicar –i va esborrar després– una captura de pantalla d’un xat en el qual es parlava de presumptes comportaments inapropiats del dirigent.
El PP va iniciar investigacions i les regidores objecte del presumpte assetjament sexual van negar els fets. Finalment, ha sigut el PSOE el que ha reactivat aquest assumpte després d’esclatar el cas Salazar i, en aquesta ocasió, sí, ha portat el cas a la fiscalia. Landaluce s’ha donat de baixa del PP de manera temporal fins que es resolgui la seva situació.
En els últims dies, dins del Me Too obert després del cas Salazar, també va sortir a la llum una denúncia sobre el seu portaveu a l’Ajuntament de Xàbia, José Marcos Pons, acusat d’assetjar sexualment una assessora municipal que fa uns mesos va renunciar a aquesta feina. El partit va obrir una investigació sobre els fets i la va tancar en temps exprés, rebutjant que es produís aquesta situació. Aquesta mateixa setmana, l’alcaldessa de Xàbia va retirar les funcions de Govern al regidor de Vox, i el partit de Santiago Abascal va denunciar la ruptura de l’acord de Govern.
No obstant, un dels casos més sonats d’aquesta legislatura ha sigut, no obstant, el d’Íñigo Errejón, que va abandonar tots els càrrecs després d’una denúncia anònima publicada en les xarxes socials. Va dimitir amb una carta polèmica en la qual admetia les seves «contradiccions».
Sumar va assegurar que l’havien forçat a dimitir, i la mateixa Yolanda Díaz va comparèixer per demanar disculpes i vantar-se de la seva actuació. Això va fer que el partit de la vicepresidenta segona del Govern posés en marxa un protocol davant d’aquest tipus de situacions que fins aleshores no existia. Després d’esclatar l’escàndol, Errejón va ser denunciat per l’actriu Elisa Mouliáa, en una causa encara oberta.
Un altre dels casos més sonats va esquitxar Podem, després de fer-se pública la denúncia que dues militants del partit van posar davant la direcció contra el seu fundador,
. Les víctimes van arribar a dirigir-se a la cúpula morada, que no va arribar a obrir cap procediment. Només quan, mesos després, el cas va esclatar arran de l’escàndol d’Errejón, Podem va assegurar que l’havia destituït de la presidència de la seva fundació, República i Democràcia, tot i que el dirigent havia continuat participant en actes amb els líders del partit i es mantenia en els xats de la direcció.
El partit es va escudar en la falta de mesures culpant les víctimes, assegurant que «van decidir no continuar», una cosa que van desmentir les mateixes víctimes. Actualment, Podem és l’únic partit que no té un protocol públic per a aquests casos. Té un pla d’igualtat penjat en la seva web i un protocol a escala interna per als treballadors, que no és de caràcter públic.
Tal com va publicar aquest mitjà, Pablo Iglesias, coneixedor d’aquestes denúncies, va amenaçar Monedero de treure-les a la llum si no cessava les crítiques a Podem per rebutjar l’acord amb Sumar. Monedero va rebre també denúncies per assetjament sexual a la Universitat Complutense de Madrid, on va ser suspès com a professor. Al novembre, Monedero va tornar a les aules, malgrat estar la denúncia encara oberta.
Els protocols
Totes les organitzacions –a excepció de Podem– tenen publicats en la seva web protocols específics davant aquest tipus de situacions, tot i que amb certs matisos. El PP i Vox, per exemple, inclouen l’assetjament laboral en el seu codi ètic, en el qual també s’aborden casos d’assetjament laboral. El PSOE i Sumar, partits que fan gala de feminisme, tenen protocols específics davant l’assetjament sexual. Estableixen, a més, una fórmula d’actuació que preveu mesures cautelars. Podem té un pla d’igualtat i un protocol intern, però no ofereix aquesta informació als seus militants.
Els casos més recents, no obstant, evidencien que l’existència d’aquests protocols no garanteix la rapidesa de la gestió ni l’acompanyament de les víctimes. En el cas de Francisco Salazar, per exemple, les denúncies van arribar al juliol, i el PSOE no ha emprès accions fins a cinc mesos després, una vegada que va tornar al primer pla de l’actualitat.
Una situació que sí que determina l’actuació d’un partit. Perquè, més enllà de les regles internes, en tots els casos n’hi ha una que sembla pesar més que cap altra: l’impacte mediàtic dels casos i el mal polític que pot comportar a la seva organització. Un barem que és, en moltes d’aquestes situacions, el que determina les actuacions de les formacions.
Tampoc està clar el procediment que cal seguir davant aquest tipus de situacions. Els protocols en molts casos estableixen quins són els comportaments inapropiats i fixen les actuacions que ha d’emprendre el partit a l’hora d’investigar aquestes denúncies.
No obstant, en la majoria dels casos no estan clares les mesures que s’han d’adoptar. Només Sumar fixa una sèrie de mesures cautelars. El PSOE cita possibles «mesures sancionadores» o «sancions» aplicables només una vegada resolt el cas, i apunta que, en cas que el denunciat no sigui expulsat, el partit garantirà que no comparteixi espais de treball amb la denunciant.
Hi ha un altre assumpte que ha generat polèmica, sobre el pas dels partits d’elevar a la justícia aquests casos, després de la pugna oberta en el PSOE pel cas Salazar, amb veus reclamant portar el cas a la fiscalia després que l’home fort de Sánchez a la Moncloa es donés de baixa en el partit, cosa que impossibilita les possibles sancions internes. El protocol del PSOE és, no obstant, molt clar: «Quan els fets aparentment poden revestir el caràcter de delicte d’acord amb el codi penal, es traslladaran al Ministeri Fiscal, si no han sigut ja denunciats davant d’aquest o els jutjats penals», destaca l’organització, que, no obstant, no ha acudit fins ara a aquest òrgan judicial.
- PSOE - Protocol davant l’assetjament sexual en el PSOE(consulteu-lo aquí)
- PP - Codi ètic i programa de compliment / Protocol de prevenció de l’assetjament (documents oficials del PP; codi ètic i el protocol de prevenció de l’assetjament en el seu programa de compliment). (PDF / seccions públiques). Partit Popular
- Vox - Protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament laboral, assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a Vox (PDF oficial). Vox
- Sumar (Moviment Sumar) - Protocol per assetjament de Moviment Sumar / Protocol antiassetjament (PDF publicat en la web de Sumar; pàgina de transparència). Moviment Sumar
- Podem - Únic partit sense protocol específic públic. Pla d’Igualtat.
