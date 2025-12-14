L’H, centenari com a ciutat | Els paral·lelismes
Salford, referent a Anglaterra
La ciutat de Salford, situada a l’àrea metropolitana de Manchester es va veure molt afecada per la crisi durant els anys 80. Gràcies a programes de regeneració urbana, s’ha convertit en un referent cultural i tecnològic. Fins i tot la BBC, en un intent de descentralitzar-se, emet des d’aquí programes emblemàtics.
The Lowry, centre cultural amb una galeria d’art, és l’atracció més vista del Gran Manchester
L’augment de les inversions públiques i privades ha generat més oferta de treball
Lucas Font
L’activitat econòmica de Salford va patir un fort revés el 1982. Els molls del Manchester Ship Canal, una de les principals vies de trànsit comercial de la ciutat des de finals del segle XIX, acabaven d’anunciar el seu tancament, deixant sense ocupació milers de treballadors. L’onada de privatitzacions impulsada per Margaret Thatcher i el tancament d’indústries deficitàries va ser un cop dur per a les ciutats del nord d’Anglaterra, però en el cas d’aquesta localitat de prop de 270.000 habitants, limítrofa amb Manchester, l’abandonament dels molls va ser vist com una oportunitat.
Més de 40 anys després, la ciutat s’ha convertit en un referent cultural i innovador en aquesta zona del país; ha despertat l’interès de petits i grans inversors i ha atret milers de famílies joves gràcies a uns preus de la vivenda competitius i a la proximitat amb un centre de Manchester cada vegada més tensionat. ¿La clau de l’èxit? Una aposta decidida de l’administració local per revitalitzar l’antiga zona industrial del canal en col·laboració amb institucions públiques i privades del sector cultural, tecnològic i comunicació.
A finals dels anys 80 i principis dels 90, l’Ajuntament de Salford va arrencar un ambiciós projecte de regeneració urbana, batejat com a Salford Quays, que va incloure la descontaminació de l’aigua i de les terres limítrofes al canal, el desenvolupament de vivenda moderna i la creació d’espais públics i de zones verdes. Un projecte que va tenir el seu gran punt d’inflexió l’any 2000 amb l’obertura de The Lowry, un centre cultural d’arts escèniques que inclou una galeria d’art amb la col·lecció d’obres més important de L.S. Lowry, un dels artistes anglesos més destacats de mitjans del segle XX, conegut per les seves representacions de la vida urbana i industrial del nord d’Anglaterra.
The Lowry s’ha convertit en l’atracció turística més visitada del Gran Manchester, la zona que inclou tant la ciutat com la seva àrea metropolitana. Gairebé un milió de persones van visitar el centre cultural el 2023, segons l’agència pública de promoció turística Màrqueting Manchester, situant-se per davant d’altres centres culturals del centre de la ciutat com la Manchester Art Gallery o el Science and Industry Museum.
Referent multimèdia
La inauguració de The Lowry va donar pas a altres projectes d’enorme importància a Salford, inclòs el MediaCityUK, un centre tecnològic i multimèdia que serveix de seu per a prop de 250 petites i mitjanes empreses de sectors com el tecnològic, el financer o el creatiu i també de grans corporacions. Aquí va instal·lar la BBC el 2011 el seu centre de producció al nord d’Anglaterra, com a part de la seva estratègia de descentralització. Des d’aleshores, programes emblemàtics de la cadena pública britànica s’emeten des de Salford Quays, inclòs el matinal BBC Breakfast.
Aquests projectes han anat acompanyats d’una revitalització del sector de l’oci a la ciutat, amb l’organització de festivals de música i amb l’obertura de restaurants i mercats gastronòmics. Un canvi que s’ha estès a altres parts de la ciutat, inclosa l’animada Chapel Street, un carrer situada en l’extrem oriental, limítrofa amb el terme municipal de Manchester, que ha experimentat una ràpida regeneració durant els últims anys amb nombroses cafeteries, museus i sales de concerts. Aquesta renovació ha tingut un impacte significatiu per a la ciutat en termes econòmics: el nombre de visitants el 2023 va arribar als 8 milions, reportant uns ingressos estimats de 1.000 milions de lliures (1.140 milions d’euros), un augment del 42% respecte a l’exercici anterior.
En termes d’ocupació, l’augment de les inversions públiques i privades ha provocat més oferta de feina i la creació de més de 6.700 llocs de treball des de l’any 2019, segons dades de l’Ajuntament de Salford, sumant un total de 159.000. L’objectiu és accelerar encara més aquesta tendència i arribar als 40.000 nous llocs de treball l’any 2040.
El creixement de l’ocupació ha anat acompanyat, alhora, d’un augment de la població. Segons l’últim cens de 2021, el nombre d’habitants de Salford va augmentar un 15,4% en respecte a 2011, una xifra molt superior a la mitjana del país, del 6,6%.
