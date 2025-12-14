Eleccions a Extremadura
Sánchez admet haver comès errors: «Som els primers a aplicar amb totes les conseqüències el protocol d’assetjament en el PSOE»
Ha instat a «votar el Partit Socialista i Miguel Ángel Gallardo per guanyar, governar i garantir drets a Extremadura» i assegura que governar és «estar a les verdes i a les madures», mentre un militant s’aixeca en ple míting al crit de: «¡El que digui Pedro!».
Gonzalo Lillo
El Complejo Cultural San Francisco de Càceres ha estat escenari on centenars de militants i càrrecs del Partit Socialista s’han reunit al voltant del secretari general del partit, Pedro Sánchez, i el candidat a la presidència de la Junta d’Extremadura per a les autonòmiques del 21D, Miguel Ángel Gallaro. En plena polèmica per les presumptes situacions d’assetjament a les dones en el si de les files de la Moncloa i de Ferraz, Sánchez ha dirigit als seus un missatge contundent després d’admetre, això sí, haver comès errors: «Som els primers a aplicar amb totes les conseqüències el protocol d’assetjament i d’abús a les dones en el nostre partit», ha dit davant un públic que ha aplaudit les seves paraules.
Durant la seva intervenció, el secretari general del
i president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, ha posat en relleu l’acció del seu govern en el finançament autonòmic i ha arengat a votar Miguel Ángel Gallardo com a garantia de defensa dels serveis públics a Extremadura. «En aquests últims set anys hem donat 300.000 milions d’euros més a les comunitats autònomes», ha remarcat Sánchez, que ha recordat que, «en el cas concret d’Extremadura, això suposa un 36% més de recursos que amb Mariano Rajoy».
El president del Govern ha remarcat que aquests fons tenen un objectiu clar que és «finançar la sanitat pública, l’educació pública, la dependència i les polítiques vinculades als serveis socials». Davant aquest esforç inversor, ha denunciat que els governs del Partit Popular, com els d’Ayuso o Guardiola, «primer retallen la sanitat pública, augmenten les llistes d’espera i després deriven pacients a la sanitat privada», i així obren la porta al negoci i a la privatització encoberta.
Sánchez ha alertat que, mentre el Govern d’Espanya incrementa els recursos per protegir els serveis públics, la dreta «converteix aquests recursos en regals fiscals per a les elits i en oportunitats de negoci», especialment en l’àmbit sanitari. Davant aquesta situació, ha defensat un model alternatiu per a Extremadura: «una Extremadura amb pacients i no clients, amb estudiants i no clients, i amb persones dependents tractades com un dret i no com un negoci».
El líder socialista ha plantejat que el 21 de desembre «o defensem la sanitat pública, l’educació pública i la dependència, o les obrim a la privatització». Per això, ha instat a «votar el Partit Socialista i Miguel Ángel Gallardo per guanyar, governar i garantir drets a Extremadura».
