Quotes pesqueres
La UE autoritza 143 dies de captures al Mediterrani
L’acord, celebrat per Espanya, no afegeix nous requisits mediambientals
Beatriz Ríos
Els pescadors del Mediterrani podran sortir a pescar 143 dies el 2026, segons l’acord arribat ahir pels ministres de pesca de la Unió Europea després d’una negociació que s’ha allargat durant més de 48 hores, i que les confraries celebren com un èxit. "Hem aconseguit 143 dies per als nostres vaixells pesquers del Mediterrani", ha anunciat el ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas, després de definir la negociació com "francament difícil". Això suposa una lleugera millora respecte a l’any anterior i un augment substancial respecte a la proposta de la Comissió Europea, que limitava la feina a només 9,7 dies.
Planas va celebrar que l’acord hagi permès revertir la tendència de reducció de dies de feina. El ministre va insistir, però, que la negociació no va ser fàcil i el Mediterrani va ser sens dubte l’assumpte més complex de negociar. Segons el ministre, passada la mitjanit de divendres, Espanya tenia una proposta sobre la taula de només 93 dies. Una xifra que era inacceptable per al Govern i també per als pescadors.
Sense mesures extra
Els dies de feina es mantenen, a més, sense la necessitat d’haver de prendre mesures addicionals. L’any passat, el Consell va accedir a augmentar fins a 130 les jornades en què els pescadors podien sortir a pescar, però imposava tota una sèrie de mesures compensatòries per limitar l’impacte negatiu de l’activitat en els estocs. Unes mesures que Planas va qualificar de "disruptives".
Entre les mesures adoptades hi havia l’ús de portes voladores que no toquen el fons marí, l’ampliació de les vedes i la implantació de malles de 45 mil·límetres per a la pesca costanera i de 50 mil·límetres per a la flota de pesca de profunditat. Segons Planas, el canvi viscut pel sector l’últim any ha estat "el més intens" i "radical" mai aplicat a un calador i a una pràctica pesquera a Espanya.
Per això, el Govern espanyol ha defensat en la negociació que s’havien de mantenir els dies de feina sense incloure nous requeriments. L’argument de Planas és que els informes científics en què es basa la Comissió per establir les quotes no recullen encara l’impacte positiu que les mesures tindran a mitjà i llarg termini.
Millors normes
"Crec que és un èxit evident que vull compartir amb tots els armadors i pescadors que han fet un gran esforç des del punt de vista del seu treball i també de la sostenibilitat de tots els estocs, a través de les mesures selectives que van ser aplicades l’any passat," va assenyalar el ministre. Alhora, Planas va demanar a la Comissió Europea que revisi el reglament per al Mediterrani i eviti aquesta situació cada any.
Planas va insistir que Espanya està compromesa amb una pesca sostenible que garanteixi la protecció dels caladors i de la biodiversitat, però també la viabilitat del sector. De fet, el ministre va destacar "la notable millora dels estocs gràcies a aquestes mesures i a l’esforç de tot el sector"..
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa