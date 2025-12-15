Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Terrorisme

Arsen Ostrovsky, advocat israelià: sobreviure a l’atac de Hamàs el 7-O i ara al de la platja d’Austràlia

El lletrat assistia amb la seva família a una festivitat jueva a la platja australiana de Bondi quan va començar el tiroteig

L’atac durant la festa jueva a la platja de Bondi.

L’atac durant la festa jueva a la platja de Bondi. / Mark Baker / AP

Montse Martínez

Barcelona

Supervivent per partida doble.L’advocat israelià Arsen Ostrovsky,director de l’oficina de Sydney del Consell d’Afers Australia/Israel i Jueus, es pot arrogar la gesta d’haver sobreviscut a l’atemptat de Hamàs del 7-O i, ara, a l’atac a la platja australiana de Bondi mentre es duia a terme la celebració jueva de Hanukkà.

El prominent advocat Ostrovsky havia sortit airós dos anys abans a l’atac terrorista de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 a Israel i, en l’actualitat, es trobava a Austràlia per col·laborar amb la comunitat jueva i combatre l’antisemitisme. Firma habitual al ‘The Jerusalem Post’, Ostrovsky havia advertit fa tan sols dues setmanes sobre l’«alarmant augment de l’odi contra els jueus des del 7 d’octubre, inclòs el vandalisme de llocs emblemàtics australians que estan sent utilitzats com a plataformes d’intimidació i incitació contra la comunitat jueva». Es referia a un incident relacionat amb grafitis ocorregut a la mateixa platja on diumenge es va produir la matança.

«[Estic] a l’hospital recuperant-me ara perquè una bala va fregar el meu cap provocant una gran hemorràgia. Els metges han dit que va ser un miracle que sobrevisqués; va estar així de prop. Ja m’han suturat. El pitjor va ser estar separat de la meva dona i els meus fills en aquell moment. Vaig rebre l’impacte quan vaig anar cap a ells. Gràcies a Déu, ells van aconseguir sortir-ne il·lesos. Va ser un autèntic bany de sang, amb nens i persones grans per tot arreu. Però també va ser increïble veure com tots es van afanyar a ajudar». Així recollia el diari ‘The Jerusalem Post’ les primeres impressions de l’advocat.

«Mai vaig pensar que veuria això a Austràlia, mai en la meva vida», va afegir per sol·licitar més persecució legal de l’antisemitisme i més protecció de les autoritats per a la comunitat jueva.

L’incident ha provocat una onada de condemnes i ha reobert el debat sobre l’augment de l’antisemitisme global, amb particular alarma en les comunitats jueves d’Oceania, Amèrica i Europa. Austràlia és un país on, fins aquest episodi, la violència contra la comunitat jueva havia sigut excepcional.

Drets humans

Ostrovsky és un destacat advocat de drets humans i director executiu de l’International Legal Forum. Ha escrit i coescrit nombrosos articles d’opinió sobre dret internacional i antisemitisme, entre els quals una anàlisi jurídica que refuta les acusacions de genocidi contra Israel i un apunt sobre l’Iran i la seguretat global.

Precisament a principis de mes, dades citades pel diari de Jerusalem van mostrar un fort augment dels incendis provocats i de l’antisemitisme violent a Austràlia aquest any, amb un total de 1.654 incidents registrats pel Consell Executiu del Judaisme Australià.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
  2. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  3. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  4. La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
  5. Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
  6. «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
  7. Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
  8. Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social

Manresa obliga a dur casc i armilla reflectant als conductors de patinets elèctrics

Manresa obliga a dur casc i armilla reflectant als conductors de patinets elèctrics

Nou abonament únic de transport: què és, quant costa, com funcionarà a Catalunya i qui hi pot optar?

Nou abonament únic de transport: què és, quant costa, com funcionarà a Catalunya i qui hi pot optar?

La borrasca Emilia deixa fins a 150 litres per metre quadrat en un sol matí al sud de Catalunya

La borrasca Emilia deixa fins a 150 litres per metre quadrat en un sol matí al sud de Catalunya

Arsen Ostrovsky, advocat israelià: sobreviure a l’atac de Hamàs el 7-O i ara al de la platja d’Austràlia

Arsen Ostrovsky, advocat israelià: sobreviure a l’atac de Hamàs el 7-O i ara al de la platja d’Austràlia

Estructures Arqué: Solidesa i innovació per a grans projectes

Estructures Arqué: Solidesa i innovació per a grans projectes

La Quina Berguedana torna amb 2.000 euros en joc i una nit plena de festa

La Quina Berguedana torna amb 2.000 euros en joc i una nit plena de festa

Dos programes de la Fundació Montepio adreçats a conductors joves i sènior, Premi Simeó Selga

Dos programes de la Fundació Montepio adreçats a conductors joves i sènior, Premi Simeó Selga

Tendència global, seguretat, immigració…: Cinc claus per entendre la victòria de l’ultra Kast en les eleccions de Xile

Tendència global, seguretat, immigració…: Cinc claus per entendre la victòria de l’ultra Kast en les eleccions de Xile
Tracking Pixel Contents