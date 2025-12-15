Terrorisme
Arsen Ostrovsky, advocat israelià: sobreviure a l’atac de Hamàs el 7-O i ara al de la platja d’Austràlia
El lletrat assistia amb la seva família a una festivitat jueva a la platja australiana de Bondi quan va començar el tiroteig
Montse Martínez
Supervivent per partida doble.L’advocat israelià Arsen Ostrovsky,director de l’oficina de Sydney del Consell d’Afers Australia/Israel i Jueus, es pot arrogar la gesta d’haver sobreviscut a l’atemptat de Hamàs del 7-O i, ara, a l’atac a la platja australiana de Bondi mentre es duia a terme la celebració jueva de Hanukkà.
El prominent advocat Ostrovsky havia sortit airós dos anys abans a l’atac terrorista de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 a Israel i, en l’actualitat, es trobava a Austràlia per col·laborar amb la comunitat jueva i combatre l’antisemitisme. Firma habitual al ‘The Jerusalem Post’, Ostrovsky havia advertit fa tan sols dues setmanes sobre l’«alarmant augment de l’odi contra els jueus des del 7 d’octubre, inclòs el vandalisme de llocs emblemàtics australians que estan sent utilitzats com a plataformes d’intimidació i incitació contra la comunitat jueva». Es referia a un incident relacionat amb grafitis ocorregut a la mateixa platja on diumenge es va produir la matança.
«[Estic] a l’hospital recuperant-me ara perquè una bala va fregar el meu cap provocant una gran hemorràgia. Els metges han dit que va ser un miracle que sobrevisqués; va estar així de prop. Ja m’han suturat. El pitjor va ser estar separat de la meva dona i els meus fills en aquell moment. Vaig rebre l’impacte quan vaig anar cap a ells. Gràcies a Déu, ells van aconseguir sortir-ne il·lesos. Va ser un autèntic bany de sang, amb nens i persones grans per tot arreu. Però també va ser increïble veure com tots es van afanyar a ajudar». Així recollia el diari ‘The Jerusalem Post’ les primeres impressions de l’advocat.
«Mai vaig pensar que veuria això a Austràlia, mai en la meva vida», va afegir per sol·licitar més persecució legal de l’antisemitisme i més protecció de les autoritats per a la comunitat jueva.
L’incident ha provocat una onada de condemnes i ha reobert el debat sobre l’augment de l’antisemitisme global, amb particular alarma en les comunitats jueves d’Oceania, Amèrica i Europa. Austràlia és un país on, fins aquest episodi, la violència contra la comunitat jueva havia sigut excepcional.
Drets humans
Ostrovsky és un destacat advocat de drets humans i director executiu de l’International Legal Forum. Ha escrit i coescrit nombrosos articles d’opinió sobre dret internacional i antisemitisme, entre els quals una anàlisi jurídica que refuta les acusacions de genocidi contra Israel i un apunt sobre l’Iran i la seguretat global.
Precisament a principis de mes, dades citades pel diari de Jerusalem van mostrar un fort augment dels incendis provocats i de l’antisemitisme violent a Austràlia aquest any, amb un total de 1.654 incidents registrats pel Consell Executiu del Judaisme Australià.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social