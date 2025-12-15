Atac terrorista a Austràlia
Un atemptat en una festa jueva causa una massacre en una platja de Sydney
Dos assaltants, pare i fill, uns dels quals va ser abatut per la policia, maten almenys 15 persones i en fereixen 42 més al disparar contra els participants en la festivitat de Hanukkà
María Mondéjar
Banderes a mitja asta i crides a la unitat i la calma reflecteixen la profunda commoció que va sacsejar ahir Austràlia després del tiroteig massiu més greu sofert al país en tres dècades. Almenys 15 persones van morir i 42 van resultar ferides en un atemptat a la platja australiana de Bondi, a Sydney. Després de la intervenció de la policia, un dels assaltants va morir i l’altre es trobava detingut i en estat crític. Les autoritats australianes van descriure el succés com un atemptat terrorista dirigit específicament contra els prop de 2.000 assistents a la tradicional festivitat jueva de Hanukkà, en una de les platges més turístiques del país.
Els tiradors van obrir foc entorn de les 18.45 hora local (08.45 a l’Espanya peninsular i les Balears), als voltants de la celebració de la comunitat jueva ortodoxa organitzada per la branca australiana de l’organització novaiorquesa Chabad. El comissari en cap de la Policia de Nova Gal·les del Sud, Mal Lanyon, va explicar en roda de premsa que la investigació seguia oberta i va confirmar que els agents van trobar diversos artefactes explosius improvisats en un vehicle vinculat al sospitós, que va ser abatut. La policia va identificar els agressors, un home de 50 anys i el seu fill de 24 anys.
"Es tracta d’un atac dirigit contra els jueus australians el primer dia de Hanukkà, que hauria de ser un dia d’alegria", va assegurar el primer ministre d’Austràlia, Anthony Albanese, en un comunicat. "Ha sigut un acte d’antisemitisme vil, de terrorisme, que ha colpejat el cor de la nostra nació", va afegir.
Una onada d’atacs antisemites
Malgrat que les autoritats encara no havien fet públics ahir a la nit els noms de les víctimes, entre els quals hi ha des de nens de 10 anys a avis de 87, el Ministeri d’Exteriors israelià va afirmar que almenys un dels morts i un dels ferits són de nacionalitat israeliana. La família d’una altra de les víctimes, el rabí Eli Schlanger, d’origen britànic, de 41 anys i pare de cinc fills, va confirmar la seva mort en el tiroteig a la BBC.
Condemna internacional
A Austràlia, un país que s’enorgulleix de la seva seguretat, els tirotejos massius són poc freqüents i la taxa de morts per armes de foc és una de les més baixes del món, en part gràcies a les seves estrictes lleis sobre armes. No obstant, els atacs antisemites s’han convertit en un succés tràgicament comú. Des del 2024 s’han registrat més d’una desena d’atacs contra la comunitat jueva i els seus símbols. A Melbourne, diversos homes encaputxats van incendiar una sinagoga històrica, en un atac que el primer ministre va assegurar que va ser orquestrat per l’Iran. A Sydney, una sinagoga va ser vandalitzada amb esvàstiques vermelles pintades amb esprai al llarg de la tanca, mentre que, en un altre incident, una escola bressol va ser incendiada i coberta amb pintades d’insults antisemites. Fins ara, no s’havien lamentat víctimes greus en els atacs, però la violència suposa una escalada dramàtica de les tensions derivades de la guerra al Pròxim Orient.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va condemnar el succés i va advertir el seu homòleg australià que el reconeixement de Palestina com a Estat és la causa de l’augment d’atacs antisemites. "La seva crida a un Estat palestí posa llenya al foc de l’antisemitisme. Premia els terroristes de Hamàs. Enriqueix els que amenacen els jueus australians i fomenta l’odi als jueus que ara amenaça els seus carrers", va assegurar Netanyahu a través d’una publicació a X.
El president espanyol, Pedro Sánchez, va condemnar "enèrgicament" l’atac i va recalcar que s’ha "de treballar sense parar per erradicar l’antisemitisme i el terrorisme". Així mateix, el Regne Unit, França, els EUA, l’Iran, Qatar, els Emirats Àrabs Units, el Líban i Jordània es van sumar a la condemna i van enviar les seves condolences a les famílies, mentre van rebutjar l’extremisme.
