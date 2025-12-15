Canvi històric
Tendència global, seguretat, immigració…: Cinc claus per entendre la victòria de l’ultra Kast en les eleccions de Xile
L’esperança d’una millora econòmica i el final de les històriques polaritzacions al país sud-americà expliquen un triomf que presagia forts canvis polítics
Abel Gilbert
José Antonio Kast governarà Xile a partir de l’11 de març. Educat políticament a la Unió Democràtica Independent (UDI), el partit pinochetista per excel·lència quan el país sud-americà va recuperar el 1990 la seva institucionalitat, Kast va decidir abandonar-lo al considerar que havia perdut la seva empenta. Va formar una força d’ultradreta que s’ha beneficiat de l’onada global. La seva victòria necessitava condicions polítiques internes i externes que va saber explotar.
Aquestes són cinc claus que expliquen la seva victòria en les eleccions presidencials d’aquest diumenge:
No va ser fortuït el fet que Javier Milei i Santiago Abascal estiguessin entre els primers entusiastes per l’aclaparador triomf del candidat Republicà. Kast forma part d’aquesta família que té en la CPAC i el Fòrum de Madrid de Vox dues de les seves plataformes d’acció mundial. Les seves fotografies amb Giorgia Meloni, Jair Bolsonaro i Viktor Orbán integren al seu torn un preuat àlbum familiar. L’arribada al palau de la Moneda s’ha vist afavorida per una onada que ha agafat un altre impuls des que Donald Trump va tornar a la Casa Blanca. Si bé els ultres xilens s’haurien pogut beneficiar d’aquest «clima d’època», Kast recupera ni més ni menys que aspectes substancials de la dreta vernacla que sempre han sigut elogiats per l’espectre més conservador fronteres enfora. El sociòleg Manuel Antonio Garretón recorda sobre això la «particularitat» d’aquest corrent ideològic que ara expressa el pròxim president. «I és que neix i es constitueix durant la dictadura militar per ser el seu suport civil durant la seva vigència i l’hereva del seu llegat, com ho afirmaven els seus dirigents». El general Augusto Pinochet va ser derrotat en el plebiscit de l’octubre del 1988 celebrat per decidir la seva continuïtat. El jove Sebastián Piñera va votar ‘no’ malgrat que el seu germà era part del Govern castrense. Kast, en canvi, era llavors el rosset universitari que va engalanar la publicitat oficial del ‘sí’. Ara, de la seva mà, provarà de reprendre el camí interromput fa 37 anys sota noves condicions polítiques. L’extern i l’intern van coincidir llavors per provocar un esdeveniment impensable tot just anys enrere: el final del cicle iniciat el 1990 amb l’anomenada transició democràtica.
Una paraula ha contaminat el llenguatge polític i periodístic: «clivatge», que fa referència a les divisions o fractures profundes tant en una societat, entre grups socials o a nivell molecular. Kast ha sabut expressar, segons diversos analistes, aquest «nou clivatge». Si a partir de 1988 la disjuntiva que escindia els xilens era «democràcia o dictadura», aquesta línia s’ha mostrat inoperant en aquests comicis i aquesta va ser una de les raons per les quals Pinochet i el pinochetisme van ser assumptes laterals o absents. «La intensitat de la dictadura va ser tal que va aconseguir subsumir els clivatges previs –Estat/Església, capital/treball, camp/ciutat– que havien estructurat el sistema de partits xilè fins al 1970. Els que van votar ‘no’ van continuar votant pels partits d’esquerra i centreesquerra durant les tres dècades posteriors; els que van votar ‘sí’ van fer el mateix amb la dreta», va recordar Cristóbal Bellolio al portal ‘Ex Ante’. Aquesta polarització va ser reemplaçada a partir de setembre del 2022 per una altra: «Aprovo/Rebutjo» la Constitució progressista redactada al caliu de l’esclat social del 2019. Va guanyar la segona opció que Kast i d’altres van recolzar amb vehemència. Els ardors de la protesta massiva s’havien assossegat. Si abans de la pandèmia un 80% dels xilens l’havien considerat legítima, després milions van abjurar de les seves posicions i van anhelar un ordre que el republicà va oferir amb l’espasa a la mà. Entre el ‘sí’ del 1988 i el ‘rebutjo’ del 2022 hi ha un fil comú que va acabar de definir-se aquest diumenge.
El 2025 es perfila com l’any més violent en la història de l’Equador: més de 8.200 homicidis intencionals registrats fins al novembre. La taxa anual arribaria als 44,7 per cada 100.000 habitants. A Xile, en canvi, durant el primer trimestre va ser de 2,5/100.000. La sensació d’inseguretat dels xilens és equivalent o més gran que la dels equatorians. Les xarxes socials i els mitjans han amplificat els problemes existents. Molts ciutadans han abraçat les solucions simples i immediates, especialment la «mà dura» i la reintroducció dels militars en l’espai públic que era repudiada durant l’esclat del 2019. La qüestió de la seguretat està al seu torn associada a un altre dels temes que a Kast li han possibilitat guanyar adhesions: la immigració. El Servei Nacional de Migracions i de l’INE dona compte que viuen a Xile 1,9 milions estrangers. Uns 700.000 van arribar de Veneçuela. Els altres del Perú, Bolívia, Colòmbia i Haití. «La seva presència ha modificat barris, escoles i mercats laborals, i ha generat percepcions diverses entre la població local», assenyala l’antropòleg Jaime Vieyra-Poseck. «Aquesta tensió ha sigut interpretada per la ultradreta com una prova –no comprovada en les dades– que la migració és responsable de la inseguretat». Abans de la segona volta, la Fiscalia Regional d’Arica va imputar integrants d’una cèl·lula del Tren d’Aragua per l’assassinat d’un exmilitar veneçolà, Rafael Villamizar Lovera, el cos del qual va ser trobat al turó Chuño de la regió del nord de Xile. Diversos episodis d’aquesta naturalesa van ser atribuïts a aquesta banda transnacional sorgida a la presó de l’estat que porta el seu nom. Arica es va convertir en una metàfora de Xile per a un Kast que no només ha promès deportacions sinó un mur a la frontera amb el Perú i Bolívia per on van venir milers de migrants.
Durant els anys 90, quan va començar la transició democràtica, Xile va tenir una envejable taxa de creixement anual del 6,2% anual de mitjana. Aquest augment del PIB es va desaccelerar durant la primera dècada d’aquest segle amb mitjanes pròxims al 3,9%. Després del 2010 es va créixer a taxes del 2%. Si s’exclou la brutal caiguda de 14 punts a causa de la pandèmia, el PIB va tenir en els 35 anys que van des que Pinochet va abandonar el poder un creixement mitjà del 3,48%. Aquest notable canvi no va resoldre la matriu de la desigualtat social (el 10% més ric guanya fins a 27 vegades més que el 10% més pobre). I malgrat que Xile creixerà 2,5 punts aquest any, la sensació de declivi és tan profunda com la de la inseguretat. La base del neguit col·lectiu no es pot comprendre sense revisar l’alt nivell d’endeutament dels xilens en un país on circulen 16 milions de targetes de crèdit. Un 45% d’aquests usuaris les utilitzen per cobrir despeses mínimes. Es consumeix més del que es guanya. El 49% dels endeutats fa molt temps que no les pot pagar. La Comissió per al Mercat Financer (CMF) ha informat que el deute mitjà dels ciutadans és de 1.935.715, pesos, uns 1.800 euros. Un 25% de les persones deu crèdits associats al consum i el 75% a crèdits hipotecaris. Kast ha promès a aquest univers de desencisats una sortida.
«No crec que això es tracti d’un plebiscit al Govern», va dir el president Gabriel Boric a l’hora de votar. Va arribar al poder com a representant d’una nova esquerra sorgida de les mobilitzacions estudiantils. D’aquest estat d’ebullició va sorgir el Front Ampli. Boric i les forces en general de l’esquerra van guanyar més protagonisme a partir d’aquell octubre del 2019 que es va creure fundacional. Les protestes van ser de tanta importància que el president Sebastián Piñera va haver d’acceptar la instal·lació d’una Assemblea Constituent. Com a part d’aquesta onada, Boric va arribar a la presidència després d’una disputada segona volta davant Kast. Aquesta costosa victòria va ser un avís: l’energia del 2019 s’estava esgotant. Boric va assumir el poder sent ja en una mica impopular: amb tot just un 40% d’aprovació. La derrota del projecte constituent va ferir el seu Govern i va obligar el jove president a moderar-se. Per a això va convocar els dirigents del centreesquerra a qui tant havia apallissat. Malgrat les dificultats, va contenir la pobresa, va augmentar el salari mínim un 40%, a 468 euros, va instituir les vuit hores de treball, va millorar l’assegurança nacional de salut i va planificar l’explotació del liti. Acaba el seu mandat amb un 32% de popularitat. Mai va poder ser el garant de la continuïtat del seu projecte.Jeannette Jara, la seva exministra, va intentar diferenciar-se d’ell com si fos contagiós.
