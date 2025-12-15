La fiscalia demana a notaris i bancs que col·laborin més en la detecció d'estafes a persones grans
El ministeri públic vol que es deneguin operacions econòmiques sospitoses que despatrimonialitzen les víctimes
Pol Solà (ACN)
La Fiscalia de Barcelona ha demanat al Col·legi Notarial de Catalunya i a les entitats bancàries que col·laborin més en la detecció de possibles casos d'estafes i despatrimonialització de persones ancianes. El ministeri públic reclama que tant els notaris com els treballadors bancaris no autoritzin certes operacions si sospiten que poden ser una estafa per a persones grans o vulnerables, i que comuniquin a la fiscalia les sospites per si hi hagués un possible delicte darrere de l'actuació de persones que teòricament volen ajudar als afectats però, en realitat, se n'estan aprofitant econòmicament. Els fiscals són conscients que alguns casos són delicats i difícils de detectar, però demanen més prevenció i aplicar el sentit comú.
La fiscal encarregada de la tutela i protecció de víctimes en el procés penal, Silvia Armero, i el fiscal delegat per a mesures de suport a persones grans i amb discapacitat, Antonio Torres, tenen un conveni intern per traspassar-se informació quan els arriben informacions sobre possibles abusos econòmics a persones vulnerables. Normalment els arriben els avisos de serveis socials o persones properes als afectats, però creuen que podrien detectar més casos si els bancs i els notaris fossin més proactius a l'hora de no autoritzar certes operacions i alertar al ministeri públic de les sospites.
Quan els arriba un cas, investiguen els béns, ingressos i despeses de l'afectat, i demanen a un jutge que designi un defensor judicial, normalment una fundació, que faci un inventari del patrimoni i supervisi totes les operacions econòmiques de la víctima i se sol·liciten mesures cautelars per bloquejar determinades activitats econòmiques.
La fiscalia també ha detectat casos de companyies de subministraments que han abusat de la vulnerabilitat o fins i tot indicis de demència d'alguns ancians per fer-los contractar serveis més cars o que no necessiten.
Per tot això, els fiscals demanen als notaris que estiguin alerta davant de persones grans o vulnerables, fins i tot amb principis de demència, que arriben acompanyades a la notaria i que signen documents difícils d'entendre i que cedeixen bona part o tot el seu patrimoni a una tercera persona de qui es refien. El ministeri públic admet que els notaris no poden fer de psicòlegs per determinar la capacitat cognitiva de la suposada víctima, però sí que els demanen que apliquin el sentit comú i extremar les precaucions davant la signatura de contractes de compra-venda, préstecs o poders notarials. En els últims dos anys, la Fiscalia de Barcelona només ha rebut dos casos de notaris que han sospitat una "influència indeguda" o una possible manipulació de l'afectat per part d'una altra persona.
Requerits per la fiscalia, alguns notaris al·leguen que si la persona afectada no signa amb ells, ho farà en una altra notaria. Per això, el ministeri públic proposa que els notaris puguin demanar un informe forense per determinar la capacitat de l'afectat. També proposa que els fiscals puguin accedir a la xarxa telemàtica del notariat per accelerar algunes investigacions.
De moment, en alguna reunió, la fiscalia ja ha demanat al notariat que en els documents de cessió de poders es concreti en quin moment la persona afectada ha perdut les capacitats perquè la gestió del seu patrimoni passi a una altra persona.
