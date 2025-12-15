Sondeig del GESOP
Polarització en les preferències dels pactes a Extremadura
Els electors aposten per una coalició de dretes o d’esquerres al no haver-hi cap partit amb majoria absoluta
Marisol López
L’enquesta feta per Gesop per a Prensa Ibérica no solament anticipa un resultat ajustat, sinó que projecta un escenari de governabilitat marcat per una profunda divisió social i política a Extremadura. A banda del repartiment d’escons, les dades revelen una comunitat pràcticament partida en dos blocs ideològics, amb una distància mínima entre els que aposten per una majoria de dretes i els que s’estimen més una alternativa progressista.
Davant la hipòtesi que cap força assoleixi la majoria absoluta, el sondeig demana directament per la coalició de govern preferida. El resultat és revelador: un 31,5% dels enquestats s’inclina per un acord entre el PP i Vox, davant un 29,5% que opta per un pacte entre PSOE i Unides per Extremadura. La diferència entre tots dos blocs és de tot just dos punts percentuals, una bretxa mínima que remarca el grau de polarització.
Aquest equilibri gairebé perfecte té una lectura clara: no hi ha un bloc social clarament majoritari a Extremadura. La dreta apareix lleugerament al davant, però sense un suport prou ampli per parlar d’hegemonia política o social. L’esquerra, per la seva banda, conserva un suport molt semblant, tot i que fragmentat i debilitat per la caiguda del PSOE. El resultat és una fractura que travessa la societat extremenya i que es reflecteix amb nitidesa en el mapa electoral.
Des del punt de vista de l’aritmètica parlamentària, el bloc conservador parteix amb avantatge. La projecció d’escons situa el PP entre 26 i 28 diputats i Vox entre 11 i 13, una suma que superaria folgadament els 33 escons necessaris per a la majoria absoluta. Aquesta combinació converteix el pacte PP-Vox en l’opció més estable numèricament, però també en la més condicionada políticament, ja que el creixement de Vox li atorga capacitat d’influència inèdita a la comunitat.
El bloc progressista s’enfronta a més dificultats. Fins i tot a l’escenari més favorable, la suma de PSOE (19-21 escons) i Unides per Extremadura (6-7) quedaria al límit o per sota de la majoria absoluta.
