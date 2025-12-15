Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

El PP veu "KO" el Govern i acusa Sánchez d’"encobrir assetjadors"

El PP veu «KO» el Govern i acusa Sánchez d’«encobrir assetjadors

El PP veu «KO» el Govern i acusa Sánchez d’«encobrir assetjadors

Carlota Camps

Barcelona

El PP veu el Govern de Pedro Sánchez "KO" i dins d’"una espiral de corrupció i assetjament sexual". Així ho va assenyalar ahir la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, a Terrassa, on va assistir a l’homenatge a Paco Cano, dirigent del PP assassinat per ETA. Gamarra va acusar Sánchez d’"encobrir assetjadors" i d’"atacar les dones que denuncien" i el va qualificar com "el president que menys ha fet per les dones i que més les ha desprotegit". "Els encobrien perquè eren els homes del president", va assegurar al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i del diputat i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.

La dirigent popular es va expressar així després d’una setmana crítica dins de les files socialistes. A les detencions de l’exmilitant del PSOE Leire Díez, l’expresident de la SEPI Vicente Fernández i l’empresari Antxon Alonso, soci de Santos Cerdán, s’ha sumat un autèntic Me Too intern que ja s’ha carregat càrrecs públics i ha situat en el punt de mira d’altres.

El degoteig de casos va començar després de les crítiques internes per la gestió del cas que afecta Paco Salazar, un dels homes de confiança del president del Govern, l’estiu passat. Sánchez el va acabar apartant dels seus càrrecs en la formació i de la Moncloa, però la tardança a abordar l’expedient, tancat divendres passat després de cinc mesos, va derivar en una allau de denúncies en diversos punts d’Espanya.

"Hem viscut el retrocés més gran del feminisme al nostre país. Sánchez passarà a la història com el Govern que menys ha fet per les dones, que més ens ha desprotegit, que més ha fet retrocedir la lluita de les dones contra la violència sexual", va afegir la vicesecretària popular. A més, va acusar directament la vicepresidenta María Jesús Montero i la ministra portaveu, Pilar Alegría, de "liderar la caça de bruixes contra les dones que gosaven denunciar".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents