Sánchez admet errors amb el protocol d’assetjament del PSOE
El líder socialista va instar els extremenys a votar Miguel Ángel Gallardo com a garantia de defensa dels serveis públics
Gonzalo Lillo
El complex cultural San Francisco de Càceres va ser ahir l’escenari en què centenars de militants i càrrecs del Partit Socialista es van reunir al voltant del secretari general del partit, Pedro Sánchez, i del candidat a la presidència de la Junta d’Extremadura per a les autonòmiques del 21 de desembre (21D), Miguel Ángel Gallardo. En l’acte també hi van intervenir la portaveu socialista a l’Ajuntament de Càceres, Belén Fernández, i la secretària general de Joventuts Socialistes de la província, Irene Pozas.
En plena polèmica per les presumptes situacions d’assetjament de les dones en el si de les files de la Moncloa i de Ferraz, Sánchez va traslladar als seus un missatge contundent després d’admetre, això sí, haver comès errors: "Som els primers a aplicar amb totes les conseqüències el protocol d’assetjament i d’abús a les dones en el nostre partit", va dir el president del Govern davant el públic del centre cultural de Càceres, que va aplaudir les seves paraules.
Més que amb Rajoy
Durant la seva intervenció, Sánchez va posar en valor l’acció del seu Govern relativa al finançament autonòmic i va instar a votar Miguel Ángel Gallardo el 21D com a garantia de defensa dels serveis públics a la regió extremenya. "En aquests últims set anys hem donat 300.000 milions d’euros més a les comunitats autònomes", va remarcar. A més, va recordar que "en el cas concret d’Extremadura, això representa un 36% més de recursos que amb Mariano Rajoy".
El president del Govern va remarcar que aquests fons tenen un objectiu clar: "Finançar la sanitat pública, l’educació pública, la dependència i les polítiques vinculades als serveis socials". Davant aquest esforç inversor, Sánchez va denunciar els governs del Partit Popular i va posar com a exemple Ayuso o Guardiola: "Primer retallen la sanitat pública i augmenten les llistes d’espera, i després deriven pacients a la sanitat privada", cosa que obre la porta al negoci.
El líder socialista va alertar del fet que, mentre el Govern d’Espanya incrementa els recursos per protegir els serveis públics, la dreta "converteix aquests recursos en regals fiscals per a les elits i en oportunitats de negoci", especialment en l’àmbit sanitari. I va defensar un model alternatiu per a Extremadura: "Una Extremadura amb pacients i no amb clients, amb estudiants i no amb clients, i amb persones dependents tractades com un dret i no pas com un negoci".
El secretari general del PSOE va cridar a "votar el Partit Socialista i Miguel Ángel Gallardo per guanyar, governar i garantir drets a Extremadura". "O defensem la sanitat pública, l’educació pública i la dependència, o les obrim a la privatització", va assenyalar finalment.
