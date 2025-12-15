Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vianant heroic. Un fruiter anomenat Ahmed

Qui és Ahmed al-Ahmed, el fruiter que es va encarar a un dels atacants al tiroteig a Sydney?

L'"heroi" va rebre l’impacte de dos trets mentre s’enfrontava al tirador

Un home anònim desarma a un dels tiradors en ple atac en Bondi Beach, Austràlia

Un home anònim desarma a un dels tiradors en ple atac en Bondi Beach, Austràlia

EPC

Entre les dures imatges de l’atac terrorista en una platja de Sydney sobresurt un vídeo en el qual es veu un vianant abalançar-se sobre un dels terroristes que disparava amb un fusell i aconsegueix treure-l’hi. En la gravació que s’ha difós, el vianant es llança sobre el coll del tirador per impedir-li que continuï disparant contra els assistents a la festa jueva que se celebrava a la platja de Bondi i, després de forcejar amb l’assaltant, el desarma. A continuació, apunta amb l’arma el terrorista, sense arribar a obrir foc. Després, deixa el fusell recolzat en una palmera i aixeca les mans, mentre l’atacant recula fins al pont on es parapetava l’altre agressor.

Els mitjans de comunicació australians van qualificar d’"heroi" el ciutadà que va mostrar la gosadia de llançar-se sobre el tirador. Segons les primeres informacions, el protagonista de la valerosa acció es diu Ahmed al-Ahmed, té 43 anys i és amo d’una fruiteria a Sutherland, una població al sud de Sydney, segons va revelar el portal local News.com.au.

El vianant, que és pare de dos fills, va resultar ferit en l’atemptat. Segons va explicar el seu cosí al canal local 7News, Al-Ahmed va rebre l’impacte de dos trets mentre s’enfrontava al tirador. El vianant, que segons els seus familiars no té cap experiència manejant armes i simplement va decidir intervenir al ser testimoni de l’acció criminal, va ser hospitalitzat per ser operat per les lesions que va patir.

