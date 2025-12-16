Creix el temor de nous atacs com el de Sydney
Netanyahu culpa Austràlia d’encoratjar la matança per reconèixer l’Estat de Palestina
Irene Benedicto
L’atac que va deixar 15 morts durant una celebració jueva a la platja de Bondi, a Sydney, ha revifat el temor d’una escalada global dels atacs antisemites, mentre els relats dels polítics ja narren els fets de maneres oposades. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va sortir ahir al pas per vincular directament l’atemptat amb la decisió d’Austràlia de reconèixer l’Estat de Palestina, una acusació que ha afegit tensió política a un episodi ja marcat per la commoció i el dol.
Les autoritats australianes no van trigar a qualificar d’acció "terrorista" l’atac que es va produir en plena celebració de la festivitat del Hanukkà i que va segar la vida d’un menor de 10 anys, un rabí i un supervivent de l’Holocaust, entre d’altres. Però l’impacte va més enllà de les víctimes i familiars: l’atemptat arriba en un context de creixent inquietud entre les comunitats jueves de tot el món.
Es calcula que el 46% de la població adulta mundial, uns 2.200 milions de persones, manté actituds antisemites, segons l’última enquesta Global 100 de la Lliga Antidifamació (ADL) i la consultora Ipsos. Es tracta de l’enquesta més àmplia a nivell mundial que fa aquest tipus de mesuraments i l’ADL manifesta que el del 2025 és el nivell més alt d’antisemitisme registrat des que té constància i més del doble que fa una dècada. L’atac de Sydney ha vingut a fer real la por de la comunitat jueva que aquestes opinions antisemites es tradueixin en actes violents contra la seva integritat física.
Netanyahu va reaccionar amb duresa. En un missatge dirigit al primer ministre australià, Anthony Albanese, va afirmar que havia advertit que "la crida a un Estat palestí posa gasolina al foc de l’antisemitisme". El líder israelià va anar més lluny que altres membres del seu Govern a l’intentar establir una relació directa entre el reconeixement diplomàtic de Palestina i l’atac.
Dos estats, possible solució
Austràlia va reconèixer formalment l’Estat de Palestina el setembre, durant la reunió anual de líders mundials a les Nacions Unides, afegint-se a altres països fins a arribar a un total de 159 estats que han fet aquest pas. La majoria de la comunitat internacional defensa la solució de dos estats com a única via per posar fi al conflicte. El Govern de Netanyahu, no obstant, afirma que aquest impuls internacional "recompensa Hamàs", especialment en el context de la guerra a Gaza després de l’atac del grup islamista l’octubre del 2023.
Netanyahu es va endinsar en la polèmica a l’elogiar la intervenció d’un civil que va aconseguir desarmar un dels atacants durant el caos, a qui va descriure com "un jueu". No obstant, es tracta d’Ahmed al-Ahmed, un ciutadà australià d’origen sirià, la religió del qual no ha sigut confirmada oficialment. La seva mare va aparèixer amb hijab en declaracions públiques, i la caracterització del primer ministre israelià va ser molt criticada per distorsionar els fets .
