Els EUA ofereixen a Zelenski garanties de seguretat "com les de l’OTAN"
Trump condiciona la proposta a un pacte ràpid i assegura que està "més a prop que mai" d’arribar a un acord de pau a Ucraïna, després d’"una molt bona conversa" amb els líders europeus
Gemma Casadevall
"Hem escoltat de la part nord-americana la disposició a atorgar-nos garanties de seguretat equivalents a l’article 5 del tractat de l’OTAN. Això no està gens malament, tot i que és només un primer pas", va afirmar ahir Volodímir Zelenski des de Berlín, després de dues llargues sessions consecutives amb els emissaris de Donald Trump –el seu representant per a missions de pau, Steve Witkoff, i el seu gendre, Jared Kushner. Zelenski va acudir a la cita acompanyat pels seus grans aliats europeus, que plantegen el desplegament d’una força multinacional per assegurar la pau.
Les garanties ofertes pels EUA són "bones", però no estaran "per sempre sobre la taula", era el missatge d’advertència llançat des de la Casa Blanca, va revelar el diari alemany Die Welt. A Zelenski li van transmetre així mateix els seus interlocutors nord-americans que, per part de Moscou, es manté l’exigència de la retirada total de les seves tropes del Donbàs, incloses les regions que no estan sota control rus, cosa que el president ucraïnès rebutja.
Trump, per la seva banda, va assegurar que els EUA estan "més a prop que mai" d’arribar a un acord de pau a Ucraïna, després d’"una molt bona conversa" amb líders europeus, segons va dir ahir durant un acte a la Casa Blanca. Per sobre d’aquestes pressions, Zelenski va qualificar el diàleg mantingut amb els emissaris de Trump de "profitós", inclòs en el capítol de les garanties de seguretat. "No han sigut converses fàcils, no ho són mai. Però sí molt profitoses. Sobretot perquè hi hem dedicat el temps necessari", va afirmar Zelenski, en la conferència de premsa conjunta amb Friedrich Merz, el canceller alemany. Hi ha hagut "progressos reals", va indicar per la seva banda el cap de l’equip negociador ucraïnès, Rustem Umerov, tot i que sense donar més detalls. En un sentit semblant es van pronunciar fonts nord-americanes.
Les reunions es van iniciar diumenge a la tarda a Berlín, amb una primera sessió de cinc hores. Segons mitjans alemanys, el president finlandès, Alexander Stubb, es va erigir allà en actor neutral entre els EUA i Ucraïna. Stubb ja va tenir una primera trobada diumenge amb Witkoff i Kushner a l’Hotel Adlon, on s’allotgen els enviats de Trump. Al president finlandès se li atribueix un paper clau, tant per la seva reconeguda sintonia personal amb Trump, amb el qual comparteix partides de golf, com per la situació geopolítica de Finlàndia. El país va ingressar per la via ràpida a l’OTAN arran de la invasió russa d’Ucraïna, el 2022, després d’haver mantingut durant dècades unes profitoses relacions amb Moscou. És el país de la UE amb la frontera més extensa amb Rússia, 1.340 quilòmetres.
Aliança d’empreses
En les reunions de diumenge i d’ahir es va abordar l’anomenat pla de pau de 20 punts i les agendes econòmiques respectives. L’economia va centrar així mateix el programa oficial de Zelenski a Berlín, inclosa la seva intervenció amb Merz en el fòrum econòmic germanoucraïnès. El canceller alemany va destacar la creació de l’aliança d’empreses germanoucraïnesa Quantum Frontline Industries (QFI), que produirà a escala industrial drons per a l’Exèrcit ucraïnès.
La de diumenge també va ser la primera trobada personal entre Zelenski i Witkoff, a qui es considera aliat d’interessos amb Vladímir Putin. El líder ucraïnès el va saludar amb una abraçada, després de la qual cosa es van retirar per a una reunió de diverses hores a porta tancada. A Berlín hi ha hagut sobre la taula el pla de pau de 20 punts, les garanties de seguretat que reclama Kíiv –convertir-se en membre de facto de l’OTAN, a canvi de renunciar al seu ingrés formal–, així com assumptes econòmics per a la reconstrucció del seu país.
Per part alemanya es van rebaixar expectatives respecte al propòsit de Trump d’aconseguir un pla de pau abans de Nadal. El Kremlin, per la seva banda, rebutja les modificacions que plantegen els aliats europeus de Zelenski, especialment respecte a la reducció de l’Exèrcit ucraïnès. Segons l’esborrany inicial de Witkoff, hauria de quedar en 600.000 efectius, aproximadament la meitat dels actuals. Els líders europeus consideren que han de ser almenys 800.000 en temps de pau.
Per Zelenski, és fonamental aconseguir garanties de seguretat reals per evitar noves agressions russes, com les sofertes el 2014, amb l’annexió de Crimea, que va seguir la invasió del 2022. Vol una fórmula equivalent a l’article 5 de l’Aliança, segons el qual tota agressió a un dels estats membre és considerada una agressió al conjunt de l’OTAN. En un comunicat final, subscrit pels 12 líders europeus presents en la cimera, s’al·ludeix a la presència d’una força multinacional i a l’anomenada coalició de voluntaris.
