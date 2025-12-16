Feijóo anuncia una auditoria contra les "malifetes" del Govern central
El líder del PP promet "tolerància zero" amb els presumptes casos de corrupció i assetjament
VÍCTOR RODRÍGUEZ
"Venen bons temps per a la gent honesta", va augurar ahir Alberto Núñez Feijóo. Entre crítiques al Govern de Pedro Sánchez i posant l’accent en els escàndols de corrupció que l’envolten, el líder dels populars va cridar ahir a la nit a obrir una nova etapa en la política espanyola. Una etapa en què es veu com a president de l’Executiu i per a la qual ja s’ha imposat tasques, començant per una auditoria que destapi les "malifetes" del Govern. "Farem una auditoria completa, de dalt a baix i sense excepcions", va assegurar. "Fins a l’últim racó i fins a l’últim euro. Trobarem totes les malifetes que han fet".
El president del PP va acudir al tradicional sopar nadalenc del partit a Madrid, on la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va exercir d’amfitriona en una finca a la localitat d’Alcorcón. Ho va fer unes hores després que Sánchez comparegués per fer balanç de l’any polític. "Tinc clar quin és el moment històric en què es troba el país", va dir el cap de l’Executiu, que també va assegurar que mostrarà "tolerància zero" davant els presumptes casos de corrupció i d’assetjament sexual en el PSOE.
To irònic
Feijóo va ironitzar amb la idea que el president hagi volgut acabar el curs "abans que els nens de Primària", però va assegurar que el PP no descansarà de denunciar "els atropellaments, les corrupteles, les extorsions i el masclisme del Partit Socialista de Sánchez". Davant un miler de càrrecs i militants del PP madrileny va insistir en el missatge d’un Govern en el qual s’imposa un sistema que només permet, va dir, dues opcions: "O robes o calles i aplaudeixes".
"Van arribar com a paladins de la neteja i han completat el catàleg sencer de la corrupció", va repetir. "Van arribar com a paladins del feminisme i no han pogut ser més incompetents ni més cínics. Han protegit més els seus bavosos que les dones", va emfatitzar.
El president del PP no va comparèixer a la seu dels populars a Génova per respondre a Sánchez. Allà ho va fer al migdia la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP. Cuca Gamarra va exigir al cap de l’Executiu que donés "explicacions" davant el Congrés de les actuacions d’aquest Govern que, parafrasejant Sánchez, "només" li "reporta" a ell. Gamarra va posar també el focus en els socis de l’Executiu i, en concret, a Sumar. Va aprofitar fins i tot per desafiar la vicepresidenta segona i els ministres de Sumar a dimitir si "estan incòmodes" davant els casos de corrupció. Si continuen, va dir, "seran tan còmplices i responsables com Pedro Sánchez tret que deixin d’omplir-se la boca i comencin a donar explicacions"..
