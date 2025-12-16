Habitatge i corrupció, assignatures pendents en el balanç de Sánchez
El president del Govern repassa la gestió de govern i assegura que esgotarà el seu mandat tot i que admet haver comès «errors» / "Si cal aguantar més fang, ho faré", sentencia
Miguel Ángel Rodríguez
Durant gairebé una hora i mitja i en el moment més complex de la legislatura, amb els presumptes casos de corrupció i d’assetjament sexual aflorant en les files socialistes, Pedro Sánchez va comparèixer ahir per fer el balanç anual. Uns dies abans del que sol ser habitual, el president del Govern va presumir de l’acció de l’Executiu, va admetre "errors" i va reiterar que el seu objectiu continua sent esgotar la legislatura. "Si cal aguantar més fang, ho faré", va sentenciar. Verifiquem algunes de les afirmacions del cap de l’Executiu.
"Hem ampliat els serveis de cobertura universal en el Sistema Nacional de Salut amb 10 nous cribratges neonatals i salut bucodental per a persones de més de 65 anys. On d’altres privatitzen, nosaltres donem recursos econòmics per enfortir la sanitat pública".
És cert que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) va donar llum verda a mitjans del novembre passat a la tramitació del projecte normatiu que actualitza i concreta la cartera comuna de serveis i incorpora 10 noves patologies en el programa de cribratge neonatal. No obstant, Sánchez contraposa aquesta aprovació a la gestió que fa el PP en algunes comunitats, quan en el CISNS estan representades totes les autonomies i totes van votar a favor d’aquesta ampliació dels serveis.
"No hi ha cas de finançament irregular del PSOE. No n’hi ha".
Aquesta afirmació és veritable. En cap informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ni en cap interlocutòria s’afirma que hi hagi un finançament irregular en el PSOE. Tampoc està sent investigat el partit ni ningú per un delicte similar. De moment, l’Audiència Nacional sí que ha sol·licitat informació sobre els pagaments en metàl·lic fets als càrrecs socialistes entre el 2017 i el 2024, una causa en la qual el PSOE continua personat.
"El 9 de juliol vam aprovar el Pla Estatal de Lluita contra la Corrupció. Estem complint en temps rècord; hem posat en marxa 13 de les 15 mesures anunciades".
El Consell de Ministres va aprovar el Pla Estatal de Lluita contra la Corrupció el 9 de juliol. No obstant, la majoria de les actuacions estan aturades ara mateix. Entre les 15 mesures hi ha diverses reformes del Codi Penal, una per crear la figura del "decomís administratiu", una altra per endurir les sancions a empreses corruptores i cap d’aquestes s’ha registrat. Tampoc s’han fet passos ferms per a la creació de l’Agència Independent d’Integritat Pública.
"Menys de l’1% dels avortaments a la Comunitat de Madrid o, per citar un altre territori, a Andalusia, es practiquen en el públic. És a dir, el 99% es deriven a centres privats o concertats".
Després del xoc amb el PP pel blindatge de l’avortament en la Constitució i la polèmica entre el Govern i la Comunitat de Madrid, Sánchez va assegurar que en aquesta autonomia el 99% de les interrupcions voluntàries de l’embaràs es deriven a centres privats, una xifra que és certa. Segons el Ministeri de Sanitat, només el 0,47% dels avortaments practicats a la Comunitat de Madrid es van fer en un centre públic i en el cas d’Andalusia va ser el 0,2%.
"Hem posat en marxa l’empresa pública anomenada Casa 47 per l’article 47 de la nostra Constitució. Una nova empresa estatal d’habitatge per recuperar les cases que mai hauríem hagut de perdre, incorporant més de 40.000 habitatges i prop de 2.400 terrenys d’aquest banc dolent que es va aprovar per part de l’anterior Administració".
Les xifres que ofereix Sánchez són certes, i així es recullen en l’acord del Consell de Ministres de l’1 de juliol. No obstant, el president dona per fet que tots aquests habitatges i aquests terrenys passaran a formar part de la nova empresa pública, però en l’acord s’estableix que les xifres s’han "identificat de manera preliminar com a aptes o potencialment aptes", així que no és segur que tots passin a formar part de Casa 47. Els 40.000 habitatges no passaran en bloc a aquesta empresa ni a curt termini.
"Hem augmentat en 12 punts la generació elèctrica renovable, cosa que ens permet tenir unes factures de l’electricitat més barates –les més barates de tota la Unió Europea– i un mix elèctric en el qual gairebé el 60% és energia renovable".
Segons les dades ofertes per l’Eurostat, és fals que Espanya tingui la factura més barata de la llum. En concret, el preu del kilowatt hora (KW h) es va situar a Espanya el primer semestre del 2025 en 0,1807 euros, per sobre d’una quinzena de països. Els que tenen els preus més baixos són Hongria (0,1040 euros per KWh), Malta (0,1244 euros per KW h) i Bulgària (0,1300 euros per KWh). No obstant, el preu a Espanya és inferior al de la mitjana de la Unió Europea (UE).
"Vam ser els primers a reconèixer l’Estat de Palestina".
Espanya ha sigut un dels països que més ha empès a escala internacional pel reconeixement de Palestina des que es va iniciar la guerra a Gaza. Però és fals que Espanya fos el primer país a reconèixer l’Estat de Palestina. Primer ho va fer Suècia i fa, a més, molt temps, el 2014. El maig del 2024, quan Sánchez va fer aquest pas endavant, ho va fer acompanyat d’Irlanda i Noruega, de manera que no és un mèrit que correspongui a un únic país.
"L’amnistia és constitucional, és legítima i està donant resultats. Ho reconeix precisament aquest informe de l’advocat general de la Unió Europea".
L’advocat general de la Unió Europea (UE), Dean Spielmann, afirma que no veu impediments jurídics per amnistiar delictes de terrorisme, com els atribuïts a la cèl·lula dels CDR a la qual es van confiscar substàncies susceptibles de convertir-se en explosius, ni tampoc la responsabilitat comptable derivada de l’1-O, que englobaria la malversació per la qual van ser condemnats o processats en rebel·lia els líders del procés. No obstant, la seva anàlisi no suposa un aval ple a la llei d’amnistia, com ha dit Sánchez, ja que el mateix Spielmann qüestiona alguns dels seus aspectes relatius als terminis i a l’obligació d’escoltar totes les parts en el Tribunal de Comptes.
"Avui l’Ibex ha assolit màxims històrics".
L’evolució recent de la borsa espanyola confirma que Sánchez ha dit la veritat a l’afirmar que l’Ibex 35 ha arribat a màxims històrics. Ahir, el principal índex borsari va tancar per sobre dels 17.000 punts després de pujar un 1,11%, fins a situar-se en els 17.041,4 punts, el seu nivell més alt de la història, impulsat pel bon comportament de la banca i les constructores. Durant la sessió, va arribar a marcar un màxim intradia de 17.066,5 punts.
