Hong Kong condemna el magnat de premsa Jimmy Lai
Adrián Foncillas
Jimmy Lai, el cèlebre magnat de premsa hongkonguès, ha sigut declarat culpable de col·lisió amb forces estrangeres i sedició ahir per un tribunal de Hong Kong. Al procés, assenyalat com un símptoma de la pèrdua de les llibertats a l’excolònia, només li falta que els jutges fixin la pena en els dies venidors.
La llei contempla la cadena perpètua per als seus delictes però el seu fill ja va advertir que qualsevol veredicte diferent de l’absolució significaria la seva mort a la presó. Lai, de 78 anys, té una salut ja molt disminuïda després de la seva llarga estada a la presó.
Poques figures sintetitzen millor la fractura social a Hong Kong: un màrtir de la llibertat per a uns, un traïdor per als altres. En el judici no s’esbombava el seu rol periodístic sinó el seu activisme polític en aquelles protestes violentes del 2019 que van empènyer l’illa al caire del col·lapse. I es jutjava la seva campanya internacional contra els governs de l’illa i Pequín.
Durant els gairebé dos anys de procés van ser examinades les seves reunions amb els falcons més recalcitrants de l’Administració Trump: el secretari d’Estat, Mike Pompeo; el vicepresident, Mike Pence; l’assessor presidencial, John Bolton...
La sentència al·ludeix també als seus missatges de WhatsApp i una tribuna d’opinió a The New York Times on proposava càstigs a la Xina com la revocació de visats a estudiants i funcionaris del partit. "És com si un nord-americà demanés ajuda a Rússia per tombar el seu govern sota la disfressa d’ajudar l’Estat de Califòrnia", concreta la resolució.
"Excitava la desafecció"
Lai és assenyalat com l’"ideòleg" de les conspiracions per demanar a països estrangers que imposessin "sancions i bloquejos" o adoptessin "accions hostils" contra la Xina. La fiscalia va presentar més d’un miler d’articles publicats en el seu diari, Apple Daily, que proven que "excitava la desafecció" al Govern.
