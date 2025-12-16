Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Kallas assumeix que Kíiv deixa l’Aliança pressionada / OLIVIER MATTHYS / EFE

Beatriz Ríos

Brussel·les

La Unió Europea va exigir ahir que es concedeixin garanties de seguretat a Ucraïna en el marc de les negociacions de pau, si un acord passa perquè Kíiv renunciï a la seva entrada a l’OTAN, va dir la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, després de reunir-se amb els ministres d’Exteriors dels Vint-i-set. Els ministres es van reunir a Brussel·les amb un ull posat a Berlín. A la capital d’Alemanya continuen les negociacions en què participen el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, acompanyat pel canceller Friedrich Merz, i una delegació dels Estats Units encapçalada per l’enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, i el gendre del president dels EUA, Jared Kushner. Kallas va tenir una breu xerrada amb Witkoff i Kushner sobre les negociacions en curs per videoconferència. Tot i que va reconèixer que "la tecnologia no ha funcionat", i la conversa "no va ser gaire bona". Davant l’avanç de les converses, l’estoniana va insistir que "qualsevol acord de pau ha d’incloure sòlides garanties de seguretat".

La cap de la diplomàcia europea assumeix que "Ucraïna ha sigut pressionada perquè abandoni l’OTAN", donant per fet la renúncia de Kíiv a entrar a l’Aliança. Per això, considera que només unes garanties de seguretat sòlides, encara per definir i pendents de la participació o no dels Estats Units, són "l’única manera d’impedir que Rússia torni a envair el país".

