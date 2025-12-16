Kast suma Xile al full de ruta dels EUA per a l’Amèrica Llatina
La victòria ultra reforça el camí seguit per Rubio per guanyar influència en la regió
Abel Gilbert
El desembre del 2021, poc abans de la segona volta contra Gabriel Boric, l’ultradretà José Antonio Kast va aterrar a Washington. Es va reunir amb empresaris i agitadors virtuals de l’espectre trumpista, replegat a causa de l’escandalosa derrota electoral. Kast va tenir també una trobada amb el llavors senador republicà Marco Rubio. Aquella conversa amistosa adquireix, quatre anys més tard, un significat especial. Kast s’ha convertit en el nou president xilè i va rebre l’entusiasta salutació del secretari d’Estat nord-americà, el mateix Rubio que llavors li va fer lloc a la seva agenda quan molts eludien als EUA el pinochetista.
El fet que els protagonistes d’aquella conversa informal es trobin actualment en una situació completament diferent dona compte dels canvis que s’han operat tant als EUA com a l’Amèrica Llatina des que Donald Trump va retornar a la Casa Blanca.
Amb l’accés de la ultradreta al palau de La Moneda, el mapa regional experimenta un nou ordenament. El pes de la presència del multimilionari republicà al Despatx Oval ha deixat la seva evident marca al sud del Rio Grande. A Rubio li ha tocat articular aquesta voluntat de transformació que forma part de la disputa per l’hegemonia que té els EUA amb la Xina. Abans d’assumir-ho, només Nayib Bukele al Salvador era un aliat clau.
Dotze mesos
En el seu discurs inaugural, Trump va assenyalar Panamà i el seu canal com a primer objectiu de la seva política cap a Llatinoamèrica. Gairebé 12 mesos més tard, la influència política nord-americana s’ha estès a un ritme trepidant. Rubio, l’amic de Kast, ha sigut el responsable d’ampliar la xarxa de simpaties. Washington va ser coprotagonista del triomf a les urnes de l’equatorià Daniel Noboa. Trump va intervenir d’una manera sense precedents en les eleccions legislatives argentines. Rubio va ser decisiu en l’establiment de relacions de camaraderia amb el nou govern de dretes a Bolívia. El següent capítol, que no ha conclòs, ha tingut lloc a Hondures amb Rubio i el magnat demanant a l’electorat inclinar-se a favor de l’empresari Nasry Asfura. Després va ser Xile. Al mig de la campanya electoral, Trump va designar com a ambaixador a Santiago Brandon Judd, que a l’arribar va demanar a la ciutadania ser "capaç de decidir" bé entre Kast i la comunista Jeannette Jara.
L’única derrota de Rubio va ser al Brasil, quan va empènyer el multimilionari a sortir en defensa de Jair Bolsonaro. Aquesta ensopegada queda com a excepció a una regla expansiva que té per ara la seva centralitat a Veneçuela i podria estendre’s al país dels seus pares: Cuba.
