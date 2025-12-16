L’interès per contractes d’Acciona es repeteix en les trames de la SEPI i Koldo
El jutge que investiga la xarxa de l’expresident de l’empresa pública posa el focus en una incineradora a Melilla i un centre de residus a Castelló
Cristina Gallardo
Les adjudicacions d’obra i explotació de serveis públics concedits a Acciona s’investiguen ja en dos òrgans judicials diferents, el Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional. Així, la trama presumptament corrupta que implica l’exvicepresident de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero; un presumpte soci i home de confiança de l’exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, Antxon Alonso, i la considerada lampista del partit, Leire Díez, i que ha correspost investigar al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, comparteix amb el cas Koldo –que s’instrueix al Tribunal Suprem– l’interès per aconseguir beneficis de contractes concedits a aquesta empresa per diferents administracions públiques.
L’alt tribunal ha posat el focus en les últimes setmanes –després de concloure la instrucció de la part de la causa relativa al pelotazo de contractes de mascaretes a Transports i altres administracions públiques– a la peça separada que indaga en les adjudicacions sospitoses a Acciona en què la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil implica Cerdán. Alhora, les primeres indagacions de l’Audiència Nacional apunten a suposats pagaments a un despatx d’advocats per construir l’estructura juridicoempresarial que els permetria obtenir rèdit econòmic de dues explotacions titulades per l’empresa pública ENUSA Industrias Avanzadas en les quals Acciona tenia interès: una incineradora a Melilla i un centre de tractament de residus a Castelló.
El xat ‘Hirurok’
Segons es detalla en una diligència d’informació dictada en el marc d’aquestes actuacions, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, la investigació apunta al fet que "diversos directius" d’ENUSA, junt amb Fernández Guerrero, Díez i Antxon Alonso, "haurien ideat un pla per viabilitzar aquesta operació i, a més, obtenir un rèdit econòmic".
Els tres investigats compartien un xat denominat Hirurok (nosaltres tres en eusquera). Segons les primeres indagacions, "i a través dels referits càrrecs públics" Hirurok hauria tingut la capacitat de decidir sobre la contractació per part d’ENUSA d’un despatx d’advocats concret "amb la finalitat aparent de donar suport jurídic al desenvolupament de l’operació".
A més, basant-se en aquestes capacitats, s’haurien introduït en aquesta contractació una sèrie de sobrecostos "aparentment quantificats en el 50% de l’import del contracte" que, posteriorment, haurien sigut canalitzats fins a societats "de l’òrbita d’Hirurok". En aparent correlació, s’haurien materialitzat una sèrie de pagaments per part del referit despatx a la mercantil Mediaciones Martínez (utilitzada pel trio investigat per canalitzar els seus beneficis) per un import total de 17.545 euros.
El que s’ha investigat fins ara permet connectar també aquesta trama amb la que s’investiga al Suprem contra Cerdán i el seu presumpte soci a Servinabar Antxon Alonso més allà que aquest últim estigui imputat en els dos procediments. Així, s’investiga també l’adjudicació d’un contracte públic per l’empresa pública espanyola del sector de la distribució alimentària (Mercasa) en favor de Servinabar –propietat d’Antxon Alonso i que segons la Guàrdia Civil pertanyeria a Cerdán en un 45%– per un total de 18.119,75 euros.
