Pilar Alegría deixa el ministeri d'Educació per dedicar-se a la candidatura a les eleccions d’Aragó
Sánchez nomenarà pròximament la seva substituta
ACN
Madrid
La ministra d’Educació i portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha anunciat aquest dimarts que deixa el Ministeri per centrar-se en la campanya electoral de les eleccions a Aragó del 21 de desembre. En un comunicat penjat a X, Alegría ha afirmat que aquest dimarts tanca quatre anys i mig com a ministra amb l’orgull “d’haver pogut contribuir a la millora de l’educació, la FP i l’esport” a Espanya.
“He estat molt feliç, però ara inicio el meu camí més emocionant: torno a casa meva”. El president espanyol nomenarà pròximament la seva substituta i designarà la nova portaveu, que segons va anunciar dilluns a la copa de Nadal de la Moncloa també serà una dona.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
- Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga