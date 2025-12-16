Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Pradas s’acull a la seva situació judicial per no respondre a l’esquerra

Pradas s’acull a la seva situació judicial per no respondre a l’esquerra

Pradas s’acull a la seva situació judicial per no respondre a l’esquerra / Javier Lizón/Efe

DIEGO AITOR SAN JOSÉ

València

La defensa de qui va ser la consellera d’Emergències durant la dana, Salomé Pradas, s’està desenvolupant a tres escenaris: el jutjat de Catarroja, els mitjans de comunicació i les comissions d’investigació parlamentària. Ahir, es va estrenar en la tercera pista, el Congrés dels Diputats, amb obligació de dir la veritat.

I Pradas, que està sent investigada per la jutge de la dana Nuria Ruiz, es va acollir al dret a no respondre seguint el consell del seu equip jurídic. Va ser la manera d’evitar les preguntes incòmodes dels grups d’esquerra. Hi va haver silenci, però també retrets i tensió quan l’exconsellera va mirar de corregir les afirmacions dels portaveus. No sempre va poder mossegar-se la llengua. "Vaig estar al peu del canó a nivell institucional", va defensar.

Pradas va aguantar el ruixat per moments en total silenci, escoltant preguntes i retrets, amb cara de circumstàncies per moments davant les qüestions més agressives. Perquè els portaveus sí que van preguntar.

Llàgrimes

El moment més dur es va viure en la intervenció de Gabriel Rufián, d’ERC, quan va treure un tros de la corda a què es va aferrar una nena que va morir. Rufián la hi va entregar. "Li volia haver donat aquesta corda al miserable del seu cap, però se’m va oblidar". Pradas es va emocionar durant aquest interrogatori: "Demano perdó per no haver pogut fer més, ho portaré tota la vida amb mi", va dir.

Rufián li va retreure que "la humiliació és que aquesta persona no respongui quan a Salvados ja va explicar la seva versió. No podem acceptar que culpi el Govern només perquè el seu advocat li diu que calli. ¿De veritat vol assumir aquest marró tota sola? Hi ha diferència entre els negligents i els que no van saber actuar, i vostè era la més conscient dels inconscients". I va afegir: "Quan estigui a punt d’entrar a la presó, recordarà aquest dia".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents