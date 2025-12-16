Sánchez busca obrir amb Junts una "finestra" de suport als comptes
El cap de l’Executiu situarà una dona com a portaveu del Govern en substitució d’Alegría, candidata a les eleccions d’Aragó
Iván Gil
Pedro Sánchez no només té determinació per esgotar la legislatura, malgrat acumular cops per corrupció i casos d’assetjament sexual en el PSOE, sinó que fins i tot és optimista respecte a tirar els Pressupostos endavant. La seva pretensió no passa només per presentar-los, com a mer tràmit. La seva voluntat és jugar totes les cartes i espantar qualsevol sensació de final de cicle. En converses informals amb els periodistes durant la tradicional copa de Nadal a la Moncloa, Sánchez va reconèixer que la relació amb Junts encara és trencada, però veu una "finestra" per intentar amarrar el seu suport si abans de portar els comptes a votació aconsegueix tancar tots els acords pendents.
"Complir amb l’agenda de Junts pot obrir una finestra amb ells", es va mostrar confiat. A més de complir amb l’agenda pactada, entén que l’aplicació de l’amnistia serà "important". La tornada de Carles Puigdemont a Catalunya, junt amb la materialització d’acords, començant per la publicació de les balances fiscals, que serà el més immediat, es perfilen com a fites clau per intentar reconduir la relació. Més enllà del curt termini, el cap d’Executiu entén que la "normalització total" amb la tornada de Puigdemont "pot oferir un marc diferent del que tenim ara mateix". En aquest sentit va afirmar que el Govern es reconeix "a l’informe de l’advocat general" del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
Sobre els canvis previstos al Govern arran de les eleccions a l’Aragó, Sánchez va avançar que seran puntuals. Concretament, es substituirà Pilar Alegría, candidata del PSOE a les eleccions aragoneses, que ara té les carteres d’Educació i Esports, a més de la representació. Al capdavant d’aquesta última, el president del Govern va avançar que situarà una dona, sense concretar, però descartant així de les travesses a noms que havien sonat com els del ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i el de Transició Digital i Funció Pública, Óscar López.
En una picada d’ullet extensible a totes les formacions independentistes i nacionalistes, va anunciar que el Govern està treballant "en aconseguir que Catalunya i Euskadi" es converteixin en membres associats de la Unesco i l’Organització Mundial del Turisme (OMT), els dos organismes associats de l’ONU. Mentre es tramita aquesta sol·licitud per part del Govern espanyol, es pressionarà perquè es modifiquin els estatuts d’aquests organismes perquè Catalunya i Euskadi "puguin desplegar totes les seves competències".
Sánchez mira ara de recompondre el suport dels socis, que han elevat els seus "dubtes" i reticències a continuar donant suport a l’Executiu, a través de nous gestos i reiterant, que "no hi ha cas de finançament irregular al PSOE"; una de les línies vermelles dels socis. En aquest marc es farà una reunió entre Sánchez i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, que serà la primera foto entre tots dos. Des de l’Executiu entenen que els republicans posaran sobre la taula avenços en el model de finançament, després de pactar-se el finançament singular de Catalunya, o la delegació de l’IRPF. L’Executiu està disposat a presentar la seva proposta de reforma del model de finançament en el primer trimestre.
