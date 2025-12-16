El suport dels socis del Govern espanyol s’esquerda
El president es reunirà amb Junqueras després que el líder d’ERC li sol·licités una "ronda de contactes" amb els partits que el sostenen
M. Á. R. / I. G.
La cautela dels socis del Govern s’ha convertit en dubtes sobre el futur de la legislatura. Després de mesos en què els aliats de l’Executiu han donat un cop de mà a Pedro Sánchez davant les presumptes corrupteles que han aflorat en l’entorn del president del Govern espanyol, la situació ha canviat després de conèixer-se diversos suposats casos d’assetjament sexual a les files socialistes. ERC, el PNB, EH Bildu i Podem comencen a vacil·lar sobre el seu suport al cap de l’Executiu i hi ha els que ja apunten a la convocatòria d’eleccions.
Sánchez mira ara de recompondre el seu suport a través de nous gestos i reiterant que "no hi ha cas de finançament irregular en el PSOE", una de les línies vermelles dels socis. Durant la seva compareixença de balanç de l’any a la Moncloa, el cap de l’Executiu va repetir el mantra que "suarà la samarreta" i de la "mà estesa" per continuar avançant amb un Govern en minoria, a més de qualificar de "responsabilitat històrica" d’aquest Govern fer front a l’alternativa de PP amb Vox.
Sánchez i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, van parlar ahir per telèfon per abordar les conseqüències que pot tenir per al "futur de la legislatura" la crisi oberta en el PSOE. Junqueras li va demanar una "ronda de contactes" amb tots els socis d’investidura per tractar la qüestió cara a cara. Fonts republicanes precisen que la proposta de Junqueras ha sigut ben rebuda per Sánchez i que la idea és iniciar la ronda al gener, segons informa Quim Bertomeu.
Ahir al matí, i després d’un cap de setmana que va arrencar amb una tarda de divendres negra per als socialistes amb diverses denúncies per assetjament sexual a càrrecs públics del partit, el portaveu dels republicans catalans, Gabriel Rufián, ja va mostrar els seus "dubtes" sobre si compensa continuar sostenint el Govern perquè no arribi la ultradreta. No és l’únic dels socis que sembla veure ferida de mort la legislatura. El cap de setmana passat, davant l’Assemblea General del PNB, el president del partit, Aitor Esteban, va avisar que "o el PSOE aconsegueix aturar aquesta hemorràgia d’escàndols o el president Sánchez haurà de convocar eleccions ara, perquè així no es pot aguantar un any i mig". Fins ara, els jeltzales havien evitat en tot moment referir-se a una possible convocatòria electoral, però Esteban ja apunta que "la legislatura no fa gaire bona pinta" i que no es jugaria els diners que "el Govern aguanti fins al 2027".
"Mantenir-se, ¿per a què?"
També es replanteja el seu suport EH Bildu, un dels socis més fidels del Govern. El secretari general de la formació, Arnaldo Otegi, va plantejar ahir que la pregunta no és si Sánchez aguantarà o no, sinó que el problema és "mantenir-se o no per a què". En una entrevista a Ràdio Popular-Herri Irratia va advertir que el bloc que sosté l’Executiu ha de tenir un propòsit per justificar actualment el seu suport a Sánchez i que "si no hi ha un programa democratitzador de veritat, en aquest sentit és difícil de sostenir". I, amb la mateixa contundència amb què fa mesos que s’expressen, tot i que sense fer mai cap pas endavant, Podem va assegurar que el Govern "és mort".
