El gihadista que va atemptar a destralades contra un McDonald’s del Màgic de Badalona accepta ser expulsat d’Espanya
L’acusat arriba a un acord amb la fiscalia per no tornar a Espanya en 10 anys i el ministeri públic renuncia als quatre anys i mig de presó que demanava per a ell per danys terroristes
Ángeles Vázquez
El pakistanès Hamza Warris ha arribat a un acord de conformitat amb la fiscalia de l’Audiència Nacional pel qual ha acceptat ser expulsat d’Espanya i no poder tornar-hi en els pròxims 10 anys, a canvi que aquesta retiri la seva petició de quatre anys i mig de presó i multa de 6.480 euros. Warris també haurà d’indemnitzar amb 7.602 euros el centre comercial Màgic de Badalona (Barcelona) per haver-la emprès a destralades contra l’aparador del McDonald’s de l’establiment el 27 de març del 2024.
Per a la fiscal Raquel de Miguel aquesta actuació va ser constitutiva d’un delicte de danys terroristes, mentre que l’acusació que exerceix el centre comercial, tot i que també l’acusa d’un delicte autoadoctrinament, limita la seva petició a tres anys i mig d’internament.
En el seu escrit d’acusació, el ministeri públic explica que l’acusat va patir «un profund i larvat procés de radicalització ideològica i religiosa […] des que va arribar del seu país d’origen, el Pakistan, a Europa, en concret a Itàlia l’abril del 2023, on va adquirir la residència legal». El seu objectiu vital era «fer el gihad, entès aquest de forma violenta», diu la fiscal, que aprecia «la seva tendència a la justificació i ús de la violència» en les comunicacions que mantenia. En aquest punt, en reprodueix algunes, com la que va mantenir el juny del 2023, «amb una persona de nom Hussnain a qui encarrega que li aconsegueixi una arma de foc: ‘Hola. ¿Com estàs cap? Em dius cap i jo et dic cap. Cap, si necessito una arma Mauser… ¿Es pot aconseguir o no?’».
Quan l’interlocutor li pregunta per a què el vol, ell respon: «Quan ho faci ho sabràs, tothom ho sabrà. Aconsegueix-me aquesta cosa. Que Déu em perdoni, mai he matat la gent per diners. El vull… Ja en sabràs el motiu».
Però el detonant a la seva reacció va ser la brutal resposta d’Israel a l’atac de Hamàs del 7 d’octubre del 23 a Israel, després del qual va començar a buscar al mòbil «la mort, el paradís i el martiri», i preguntar sobre la possibilitat de viatjar a Palestina amb la residència legal italiana. Va arribar fins al punt que el 24 d’octubre del 2023 Hamza va demanar a un dels seus interlocutors que consultés un erudit «si una persona perjudica els McDonald’s al Pakistan, ¿quina és la fàtua (veredicte) per a aquesta persona? ¿Es considera gihad o un caos al país?».
Al novembre va parlar amb el seu germà i li va dir que preparés el seu pare perquè conegui la seva intenció de viatjar a Palestina quan arribés a Espanya, cosa que va passar al mes següent, després d’una breu estada a França. Warris va continuar aquells dies amb les seves recerques sobre Kalàixnikov.
A l’arribar a Badalona fixa com a objectiu el McDonald’s contra el qual finalment va atemptar. Per a això, el 9 de desembre va fer 36 fotografies de les instal·lacions del centre comercial Màgic i li va dir al seu germà Junaid que el seu germà gran s’havia enfadat amb ell quan va saber que estava pensant a fer el gihad.
Sagrada Família
La fiscal destaca que, «com és freqüent» per part de seguidors de la ideologia gihadista radical, «es va fer fotografies davant de la Sagrada Família enarborant la bandera palestina i col·locant-se-la posteriorment com una capa», per a TikTok, xarxa social en la qual aquell mes també publica: «Homes, estimo la mort, com vosaltres estimeu la vida», frase que s’atribueix a Khalid ibn al-Walid, company del profeta conegut pel sobrenom de ‘L’espasa a la mà de Déu’, utilitzada en l’ideari gihadista extremista, assenyala l’escrit.
Les seves publicacions, com el vers en urdú «si estar al costat dels oprimits és rebel·lió, jo soc un rebel, la meva religió és rebel», continuen fins al 23 de març del 2024 quan escriu al seu germà Juanid de nou per anunciar-li que no pot més i que anava «a trencar el McDonald’s a Espanya». «Si Déu vol i continuo viu ens veiem i si no segueixo viu, resa per mi perquè Déu em concedeixi el paradís […]. Viure amb compte no evita la mort».
El seu germà li contesta que «una persona sola tampoc pot fer gaire cosa» i l’aconsella fer un grup per trobar més persones disposades a fer el gihad. «Crees un equip i ho fas en nom de Déu. Però així sol és suïcidar-se», li recomana. Warris no el va escoltar i cap a les 19.30 hores davant el McDonald’s va treure «de la motxilla un mocador palestí que es va lligar al coll a tall de litúrgia prèvia i extraient una destral de grans dimensions, de més d’11 centímetres de fulla i 763 grams de pes, es va dirigir de manera sobtada a la zona de restauració, on saltant per sobre d’una de les taules, va començar a assestar destralades a tota una paret de miralls i diversos expositors de vidre, fracturant els vidres de les llunes i provocant la fugida espaordida de les persones, adults i nens que allà es trobaven, causant un clima de terror i histèria col·lectius».
Va poder ser «interceptat per un ciutadà que exposant la seva integritat física, el va agafar per darrere i va aconseguir immobilitzar-lo», juntament amb un mosso fora de servei. A un dels policies que van participar en el seu arrest li va dir que havia actuat així, «mogut pels nens palestins que havien mort en mans d’americans».
