Austràlia vincula els terroristes de Sydney a Estat Islàmic
Les autoritats investiguen si els assaltants van rebre formació militar a les Filipines
Montse Martínez
Les autoritats d’Austràlia creuen que els assaltants –pare i fill– que van disparar contra una multitud que celebrava la festivitat jueva de la Hanukkà en una platja popular de Sydney van actuar inspirats "per la ideologia" del grup gihadista Estat Islàmic (EI). Sajid Akram, un ciutadà de 50 anys d’origen indi que va emigrar a Austràlia fa 27anys, i el seu fill Naveed, de 24anys, van matar 15persones i en van ferir més de 40 en el tiroteig perpetrat diumenge a la tarda a la platja de Bondi. La investigació també busca determinar si els assaltants van rebre formació militar en un viatge recent a les Filipines.
El primer ministre australià, Anthony Albanese, va confirmar l’atac com un acte "terrorista" impulsat per l’"antisemitisme". Albanese va dir que Naveed Akram, suposadament un paleta aturat de 24 anys, havia cridat l’atenció de l’agència d’intel·ligència d’Austràlia el 2019, però que no se’l va considerar una amenaça imminent, i va afegir: "Dues de les persones amb qui es relacionava van ser acusades i empresonades, però en aquell moment no se’l considerava una persona d’interès".
La policia continua reconstruint els moviments dels atacants en els dies previs al tiroteig. Una qüestió clau és si es van reunir amb extremistes islàmics durant un viatge a les Filipines el novembre d’aquest any, segons informacions de la premsa estatal.
El Departament d’Immigració de les Filipines va confirmar ahir a l’agència Efe que els dos presumptes atacants van estar al país gairebé tot el mes passat. Els homes van registrar la seva estada a la ciutat de Davao, capital de l’illa de Mindanao, on actuen grups afins a Estat Islàmic, segons ha denunciat en diverses ocasions l’Exèrcit de les Filipines.
El dia de l’atac, Naveed Akram va dir a la seva mare que se n’anava fora de la ciutat a pescar. No obstant, les autoritats creuen que es va tancar en un apartament llogat amb el seu pare per planejar l’assalt. Amb armes de canó llarg van disparar cap a la platja plena de banyistes durant 10 minuts, abans que la policia abatés el pare, de 50 anys. El fill, en canvi, està ingressat a l’hospital sota vigilància policial i ahir va sortir del coma en el qual estava després de ser ferit el dia de l’atemptat.
Hores després del tiroteig, la policia va trobar una bomba casolana en un vehicle estacionat a prop de la platja afectada i va afirmar que l’"artefacte explosiu improvisat" probablement havia sigut col·locat pels atacants. A més, les autoritats van trobar banderes d’Estat Islàmic en un cotxe matriculat a nom de Naveed Akram.
En resposta a l’atemptat, el primer ministre australià va anunciar un enduriment de les lleis sobre armes de foc amb l’objectiu de reforçar el sistema de control de llicències. Sajid Akram tenia llicència des de feia 10 anys i comptava amb almenys sis armes registrades. La intenció del Govern australià és accelerar el Registre Nacional d’Armes, fomentar un ús més ampli d’intel·ligència criminal en la concessió de permisos, estudiar la limitació del nombre d’armes per persona i revisar els tipus d’armes permeses.
