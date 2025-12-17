Contra Begoña amb Air Europa
El jutge Peinado torna a insistir, ara partint del que planteja un advocat, ja denunciat pel PSOE al juny per acusacions falses, a investigar Air Europa, i demana a l’UCO un informe sobre si hi ha fets nous per així clavar la dent a la dona del president Sánchez.
Ernesto Ekaizer
De moment no he encertat a la diana amb el personatge instrumental per fer-ho, però vaig encertar en el fonamental: el jutge Juan Carlos Peinado vol incorporar per enèsima vegada, en aquest "ambient final d’època", el rescat d’Air Europa a la seva investigació sobre Begoña Gómez.
La secció 23 de l’Audiència de Madrid que el recolza, guia, i fins i tot perfecciona, en l’assumpte dels treballs presumptament irregulars de la seva assistenta Cristina Álvarez, aquí, a Air Europa, li ha vetat diverses vegades indagar.
José Luis Ábalos i Koldo García es guanyen la vida amb entrevistes al sindicat mediàtic judicial que alimenta la campanya de la caiguda de Pedro Sánchez aportant, fins al moment, fusta molla, enllaunada abans de ser enviats durant una llarga temporada a l’ombra a la presó de Soto del Real.
I tot està tan orquestrat que ni tan sols s’intenta dissimular. Amb tot, un pot dir, per exemple, que el diari El País es mostra disposat a comprar. Va apuntar diumenge passat el cas Begoña Gómez en un "mapa de la corrupció que acorrala el PSOE". Que se sàpiga, Begoña Gómez va començar amb les seves activitats abans d’arribar Sánchez a la Secretaria General del partit i aquestes, ¿en què esquitxarien penalment el partit?
Una cosa és que el jutge Ismael Moreno, segons sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció, hagi exigit al PSOE totes les factures de pagaments en metàl·lic entre el 1997 i el 2024–típica expedició prospectiva– retrospectiva d’una Fiscalia Anticorrupció que sempre va abominar investigacions prospectives– i una altra que l’esmentat mitjà i molts insereixin a la factura Begoña Gómez en la corrupció del PSOE.
Ábalos i Koldo es van acomiadar de la vida en llibertat per ingressar a Soto del Real, fent èmfasi en Begoña Gómez i Air Europa.
Llavors vaig apuntar: ara el jutge Peinado pot afirmar que aquests són "fets nous" i convidar Ábalos i Koldo a passar pel jutjat 41 de Madrid i explicar-li aquests "fets nous".
Vaig encertar en el seu imminent nou desig d’incorporar el rescat d’Air Europa a la seva causa general sobre Begoña Gómez, però no en les persones. Ara ha enviat a l’UCO un informe-denúncia d’un advocat –Eduardo Martín-Duarte Rosa– en el qual s’afirma que Begoña Gómez té al seu nom cinc dipòsits bancaris en bancs turcs amb un valor aproximat de sis milions d’euros i que aquests fons procedirien de l’entitat russa Alfa Bank.
Resulta que sense admetre la personació de Martín-Duarte en la causa de Begoña Gómez, el jutge envia el seu informe-denúncia a l’UCO a veure si troba aquests "fets nous" que exigeixen a Peinado els magistrats de la secció 23 de l’Audiència de Madrid per aixecar la veda a investigar la companyia aèria Air Europa.
El PSOE i diversos membres del Govern ja van ser denunciats per Martín-Duarte. Segons la seva denúncia del desembre del 2024, tenien comptes en bancs de la República Dominicana: María Jesús Montero, Teresa Ribera, Ángel Víctor Torres, Santos Cerdán, Pilar Alegría, Luis Planas, Cristina Narbona i Rafael Simancas.
El PSOE, a través de Patxi López, portaveu parlamentari del partit, va presentar una denúncia penal per denúncia i acusació falsa el 10 de juny passat. El jutjat a càrrec és el d’Instrucció número 12 de Madrid. Però no sembla haver-hi novetats sobre la instrucció de l’esmentada denúncia.
Eduardo Martín-Duarte, segons fonts judicials, és un èmul del jutge Fernando Presencia, que va ser enviat a presó el 2023 per acusar falsament jutges de la Sala Penal del Suprem de tenir comptes bancaris a l’estranger amb quantitats milionàries.
L’aval de l’UCO
El jutge Peinado no abandonarà el seu desig d’afegir a la seva causa de Begoña Gómez el rescat d’Air Europa, segons fonts judicials. Ara pretén, doncs, aconseguir l’aval d’una UCO llançada allà on Martín-Duarte ja va fracassar: Fiscalia Anticorrupció i la Sala Penal del Tribunal Suprem van arxivar les seves denúncies anteriors.
Al seu dia, el 23 d’abril del 2014, el fiscal general de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, ens va parlar de la policia judicial durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats: "M’agrada ser molt sincer i he de dir que a Espanya les causes més complexes no les instrueix el jutge d’instrucció, que és independent, ni el Ministeri Fiscal, sinó que en general ens venen precuinades per la tasca de policia que compleix les seves funcions, però que no té l’estatut dels països anglosaxons i de l’Agència Tributària, amb la qual cosa després la capacitat de filtratge crític dels quals ens ve resulta sempre molt limitada. D’allà la nostra insistència per a la creació d’un model en què la Policia Judicial i l’Agència Tributària depenguin en gran manera, no del control, sinó de la direcció, que és molt diferent, del ministeri fiscal".
