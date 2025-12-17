Crisi en el PSOE
Cerdán passa a la defensiva al Senat i anomena «especulació» la causa al Suprem: «No pertanyo a cap trama corrupta»
El Suprem investiga l’exsecretari d’Organització socialista que respon «millor sol que mal acompanyat» quan se li va retreure que ja no estava acompanyat pel partit
Apunta a una reunió «amb el més granat de la Guàrdia Civil i Vox» a Toledo com a origen d’una causa inventada contra ell
Cristina Gallardo
El que va ser secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha passat a l’atac durant la compareixença d’aquest dimecres en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, i ha qualificat d’«especulacions judicials imaginatives» la causa oberta contra ell en el Tribunal Suprem, per afegir que és pròpia de la inquisició». «No pertanyo a cap trama corrupta», ha assegurat, després de negar-se a respondre a cap pregunta concreta relacionada amb la causa que l’ha mantingut durant cinc mesos en presó preventiva.
Cerdán va arribar amb taxi i acompanyat del seu advocat al Senat poc després de les 9.40 hores per acudir a la comissió d’investigació sobre totes les ramificacions del cas Koldo gairebé un mes després de sortir de presó i de la publicació d’un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que el situa com a epicentre d’una presumpta trama corrupta de cobrament de suborns a canvi d’obra pública.
Va acudir tan aviat a la cambra alta que va estar diversos minuts esperant l’arribada dels membres de la comissió. Amb el rostre seriós, tranquil, l’exsecretari d’Organització del PSOE esperava dempeus i sol que s’iniciés la compareixença, en la qual ha sigut especialment rotund a l’afirmar que no té res a veure amb l’empresa Servinabar, que segons la investigació li pertany en un 25% i centra l’operativa de cobrament de comissions irregulars com les que s’haurien adjudicat irregularment a Acciona.
Aspre i a la defensiva
«Servinabar no és meva, per més que ho repeteixi, ho repeteixi i ho repeteixi», va assenyalar a les preguntes que li va realitzar la primera de les senadores a intervenir, María del Mar Caballero, amb qui va mantenir un aspre intercanvi d’afirmacions que el que va ser número tres del PSOE va abordar a la defensiva. «Millor sol que mal acompanyat», va assenyalar Cerdán quan se li va retreure que ja no estava tan acompanyat pel partit com quan va acudir per primera vegada a aquesta comissió l’abril del 2004. «Creu que el seu partit l’ha abandonat?», li va inquirir Caballero, a la qual cosa el compareixent va respondre: «No necessito el suport de ningú, ni l’he demanat».
La mateixa actitud va adoptar quan va ser interrogat per Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, a qui va inquirir sobre una reunió entre «el més granat de la Guàrdia Civil» i representants de Vox com el diputat Javier Ortega Smith celebrada l’abril del 2001 a Toledo. «A partir d’aquella reunió va començar tot», segons Cerdán, que ha anat diverses vegades durant la seva intervenció a la construcció d’un relat fals contra ell sense cap prova i que no deixa de repetir-se. «¿Com s’atreveix? Aquí interrogo jo», li va respondre el senador, que li va retreure la seva actitud «retadora i insolent».
Manipulació d’àudios
Durant la seva intervenció inicial i amb un to ferm es va anar repetint al llarg de la seva intervenció. Cerdán va realitzar un relat molt enganxat a l’estratègia de defensa que segueixen els seus advocats davant l’instructor de la causa al Suprem –nul·litat inicial per haver sigut investigat sent encara diputat i «muntatge» amb els àudios confiscats a Koldo García– i ha lamentat que ningú estigui buscant la veritat.
«S’ha generat un titular diari sobre l’empresa de Cerdán, el soci de Cerdán i l’obres de Cerdán amb total absència de rigor», ha afegit, per remarcar que s’ataca la presumpció d’innocència per «lapidar» a la plaça publica amb «especulacions judicials imaginatives i àudios que es va demostrant que són falsos». Sobre aquesta última al·lusió, ha recordat que els pèrits de la Guàrdia Civil no van poder descartar en el Suprem que les gravacions aportades a la causa poguessin haver sigut manipulades amb IA.
Cerdán, a qui el Tribunal Suprem investiga per presumptes delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d’influències i suborn, se sotmet a l’interrogatori dels senadors per segona vegada. Ho fa a més després que un jutjat de Madrid hagi obert causa contra ell per «faltar a la veritat» en la seva primera compareixença respecte a la seva relació amb Koldo García, el que fos home per a tot de l’exministre José Luis Ábalos. Tots dos estan en presó preventiva i a l’espera de judici per ordre del Suprem.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis