El Consell de Ministres regula la professió d’agents d’igualtat

Aprovat un avantprojecte de llei que orientarà sobre els protocols antiassetjament

La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ahir en la roda de premsa. | MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

Patricia Martín

Madrid

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’avantprojecte de llei que regula la figura de l’agent d’igualtat, establint que només podran exercir la professió els que comptin amb títol habilitant oficial –de grau o màster oficial– o aquells que ja exerceixen en consultores o institucions i acreditin l’experiència o la formació requerida, durant un període transitori de 10 anys. El Govern fixa que els agents d’igualtat seran els encarregats de l’assessorament tècnic dels protocols antiassetjament i antiviolència cap a les dones i de les comissions que avaluen els plans d’igualtat de les empreses. La regulació d’aquesta figura és una "vella reivindicació tant del sector com dels moviments feministes", segons va destacar la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ja que en l’actualitat exerceixen aquesta tasca una multitud de perfils i hi ha bastant intrusisme, davant la falta de concreció de quines són les seves funcions i competències i la inexistència d’una formació homogènia. Per això, l’Institut de les Dones va iniciar els treballs necessaris per aprovar la regulació el 2011, però sense concloure la tasca i el treball ha sigut reprès aquesta legislatura pel Ministeri d’Igualtat, juntament amb el de Ciència i Universitats.

Segons dades de l’Observatori de les Ocupacions del Servei Públic, 273 persones van demandar feina com a agents d’igualtat el 2024 i 629 persones van ser contractades com a tals, de les quals només el 53% tenia estudis universitaris. Davant d’això, l’avantprojecte indica que per a l’obtenció del títol professional habilitant per a l’exercici s’haurà d’estar en possessió d’un títol universitari oficial de grau o equivalent en l’àmbit de coneixement d’estudis de gènere, estudis feministes i polítiques públiques d’igualtat; o estar en possessió d’un títol de màster universitari en agent d’igualtat.

