Els premis Sàkharov avisen de l’expansió de la guerra híbrida russa
Mzia Amaglobeli, de Geòrgia, i Andrzej Poczobut, bielorús, a presó en els seus països, no van poder recollir el guardó
Marc Marginedas
"La força brutal darrere dels horrors de Bielorússia, Ucraïna i Geòrgia", amb els seus mètodes de guerra híbrida i les seves tàctiques de desinformació i propaganda, "s’acosten al cor d’Europa... hem de fer servir cada mecanisme (per contrarestar-la) i hem de fer-ho abans que sigui tard". Amb una eixordadora ovació de la gran majoria dels diputats de l’hemicicle d’Estrasburg, Ima Dimitradze, amiga i companya de la periodista Mzia Amaglobeli, a presó a Geòrgia, va acceptar ahir el premi Sàkharov a la llibertat de consciència del Parlament Europeu, guanyat ex aequo amb el periodista bielorús d’origen polonès Andrzej Poczobut.
L’edició d’aquest any del màxim guardó que concedeix el Parlament Europeu ha recompensat dos periodistes i activistes per la democràcia a Bielorússia i Geòrgia i posa en relleu el difícil moment que travessa el periodisme independent i la llibertat d’expressió juntament amb la UE.
Dimitradze va llegir una carta escrita per Amaglobeli que va impactar profundament a l’Eurocambra, en unes particulars circumstàncies històriques en les quals la Unió s’enfronta sola, sense aliats fora del continent, a les amenaces híbrides dels totalitarismes.
Fent un repàs de la història recent del seu país, va recordar com els avanços històrics cap a la democràcia de les últimes dècades han sigut destruïts en "un termini" d’un any per "un règim" que "ha capturat l’Estat" i que serveix "els interessos de Rússia" i va demanar accions decisives a les autoritats europees perquè utilitzin "tots els mecanismes possibles per pressionar sobre els governants autòcrates".
I va concloure amb una advertència: si països com Ucraïna o Geòrgia són "abandonats a la seva sort davant la guerra híbrida o les agressions militars, serà un error irreparable pel qual vostès i nosaltres pagarem un preu molt elevat".
El cas de Geòrgia és particularment significatiu. Aquesta petita república del Caucas ha mantingut des de la dissolució de l’URSS importants contenciosos amb Moscou, començant per la guerra de secessió d’Abkhàzia, que va culminar amb la independència de facto del territori el 1992, i un nou conflicte armat el 2008.
