França s’enroca en l’oposició a l’acord entre la UE i Mercosur

Creu que el pacte "no compleix actualment els requisits per protegir els agricultors"

Votació a l’Europarlament. | PASCAL BASTIEN / AP

Leticia Fuentes

París

La posició de França contra l’acord de lliure comerç entre la UE i el Mercosur és clara i inamovible. Així ho va tornar a fer saber dilluns el president Emmanuel Macron als líders europeus presents a Berlín.

"El president va ser molt clar amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, en el sentit que l’acord no compleix actualment els requisits per protegir els agricultors francesos", van assenyalar ahir fonts pròximes al palau de l’Elisi. Aquesta declaració es produeix la mateixa setmana en què s’espera que la Comissió Europea completi i signi l’acord. La intenció de Von der Leyen era viatjar dissabte al Brasil, on se celebra la cimera del bloc que reuneix l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai, però el pla ha quedat en suspens després que el president francès hagi reclamat l’ajornament del vot dels països europeus previst aquesta setmana a Brussel·les.

Competència deslleial

Els agricultors francesos, que han impulsat importants mobilitzacions els últims mesos, consideren que el tractat serà una competència deslleial i una pèrdua d’ingressos per al sector, que ja es troba fragilitzat per les noves tendències de consum. El tractat facilitarà l’entrada a Europa de carn, sucre, arròs, mel i soia procedents dels països del Mercosur. En contrapartida, Europa exportarà a aquests països automòbils, maquinària, vins i licors.

