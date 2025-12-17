Compareixença al Parlament
L’oposició acusa Illa de «falta de lideratge» per haver mantingut el viatge a Mèxic malgrat la pesta porcina
Els partits exigeixen «transparència» al Govern sobre l’origen del brot i xoquen sobre si cal exterminar els senglars
Illa admet que la Generalitat ja sospitava de l’arribada de la pesta porcina dos dies abans de la declaració oficial
Els casos de pesta porcina s’eleven a 26 senglars després de la confirmació de 10 nous positius
Illa es fixa l’amnistia i el finançament com a propòsits del 2026: «Suaré la samarreta»
Júlia Regué
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut aquest dimecres al Parlament per retre comptes de la seva gestió i la del Govern sobre la pesta porcina africana que fueteja Catalunya, davant les crítiques de l’oposició per no haver cancel·lat el seu viatge institucional a Mèxic quan es va detectar el brot. El cap del Govern ha insistit que va estar connectat permanentment amb els consellers i ha posat en valor el treball del titular d’Agricultura, Òscar Ordeig, però les seves explicacions no han estat suficient per a l’oposició, que li ha reclamat «transparència» en la investigació sobre l’origen del brot i que ha xocat sobre si cal exterminar els senglars per evitar-ne l’expansió.
Els grups parlamentaris han coincidit a assenyalar que Illa hauria d’haver suspès la cita institucional a Amèrica Central al detectar la «gravetat» de la situació. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha preguntat al president per què va decidir mantenir el viatge si abans de sortir de Barcelona ja estava confirmat el primer cas de pesta porcina africana i, sobretot, si la Generalitat ja tenia sospites uns dies abans. La postconvergent l’ha acusat d’haver comparegut «19 dies» després i d’haver estat «absent els set primers».
Sales ha reconegut la feina de «contenció» del virus per part de la Generalitat, però ha titllat de «negligent» la feina de «prevenció» del conseller Ordeig i ha demanat la seva reprovació i la creació d’una comissió d’investigació sobre la qüestió perquè «ja hauria d’haver dimitit o haver sigut cessat». Així mateix, ha retret al conseller el «to» que va utilitzar abans de l’inici de la crisi quan la diputada del seu partit, Jeannine Abella, li va preguntar per la qüestió i li ha reclamat que demani disculpes, també per «criminalitzar» el sector dels transportistes al dir inicialment que l’origen del virus seria un entrepà.
Amb una contundència similar s’ha expressat el líder de les files d’Esquerra, Josep Maria Jové, que ha advertit que «una cosa és gestionar i una altra és liderar». «Vostè és el president de Catalunya i quan passa moments difícils ha d’estar en primera línia transmetent seguretat. Presencialment, per liderar políticament», ha recalcat.
Jové ha defensat que el viatge a Mèxic era important per al sector editorial català perquè Barcelona tenia un lloc protagonista a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però ha deixat anar que hauria d’haver tornat abans. «Prestigiar les nostres institucions és un deure polític. El prestigi de la presidència de la Generalitat és innegociable», ha insistit, i li ha recriminat que s’hagi fet fotografies «envoltat d’uniformes que li agraden molt» com els de l’UME o de la Guàrdia Civil, i que no acudís al centre de comandament divendres, just després d’aterrar de Mèxic, com inicialment havia promès.
També hi ha hagut crítiques per part dels Comuns. Jéssica Albiach ha evitat criticar en aquesta ocasió Illa pel seu viatge a Mèxic, però ha criticat Ordeig que estengués la teoria de l’entrepà quan després s’ha obert la hipòtesi que el virus hagi sortit d’un laboratori. També ha criticat al Govern que es plantegi «caceres indiscriminades» de senglars, un argument que ha rematat de manera molt més contundent la diputada del mateix partit Núria Lozano.«¿Oi que si el virus sortís d’un laboratori no exterminaríem la meitat dels científics?».
Els caçadors i les «xorrades progres»
També el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticat l’absència del president, ha titllat de «psicotròpica la teoria de l’entrepà» i ha demanat «deixar de fer la vida impossible als caçadors». El popular ha culpat les «xorrades progres» del creixement de la població de senglars a Collserola. En la mateixa direcció s’ha expressat l’extrema dreta de Vox. Ignacio Garriga ha acusat Illa de tenir un «animalisme de sofà» i d’haver permès que hi hagi «més senglars que nens jugant a pilota». El dirigent d’extrema dreta també ha criticat el comitè d’experts creat pel president Illa perquè considera que dirigents de l’IRTA no s’haurien d’investigar a ells mateixos. «És com si Ábalos o Cerdán fessin una auditoria al PSOE», ha justificat.
Més enllà de la compareixença, el PP i Junts van intentar sense èxit dues iniciatives més per criticar la gestió que ha fet del Govern de la crisi. Els populars van demanar un ple monogràfic i els postconvergents volien reprovar el conseller d’Agricultura. Cap de les dues va prosperar per falta de suports en els òrgans parlamentaris, per la qual cosa la resolució de Junts es votarà en una comissió i no en el ple.
