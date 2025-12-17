Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pisarello llançarà dissabte la seva candidatura a l’alcaldia amb el suport de Colau / ACN

Sara González

Barcelona

El portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Gerardo Pisarello, presentarà formalment la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona dissabte vinent, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Ho farà a la biblioteca Gabriel García Márquez just el dia després que els Comuns hauran aprovat el reglament de les primàries i farà el pas avalat per l’exalcaldessa Ada Colau i dirigents com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.

Aquest diari ja va avançar que el dirigent estava sent impulsat al màxim nivell perquè assumís el repte de cara a les eleccions municipals del 2027 i que ell estava disposat a acceptar aquesta comesa després de l’adeu de Colau de la primera línia de la política. No és l’únic, ja que també l’escriptor i comunicador Bob Pop –Roberto Enríquez Higueras– fa més de dos mesos que va anunciar la seva intenció de postular-se i està promovent la seva candidatura. Si la confirma, aquesta serà la primera vegada que dos aspirants s’enfrontin en unes primàries per encapçalar la llista dels Comuns a Barcelona.

Pisarello, com la resta d’aspirants que es presentin a les primàries, es presentarà en format tàndem, una de les novetats del mètode d’elecció de la candidatura de Barcelona en Comú. Això significa que amb ell es presentarà una altra dirigent –hi ha d’haver paritat– que assumirà en la llista el paper de número dos.

