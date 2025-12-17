Pisarello llançarà dissabte la seva candidatura a l’alcaldia amb el suport de Colau
Sara González
El portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Gerardo Pisarello, presentarà formalment la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona dissabte vinent, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Ho farà a la biblioteca Gabriel García Márquez just el dia després que els Comuns hauran aprovat el reglament de les primàries i farà el pas avalat per l’exalcaldessa Ada Colau i dirigents com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Aquest diari ja va avançar que el dirigent estava sent impulsat al màxim nivell perquè assumís el repte de cara a les eleccions municipals del 2027 i que ell estava disposat a acceptar aquesta comesa després de l’adeu de Colau de la primera línia de la política. No és l’únic, ja que també l’escriptor i comunicador Bob Pop –Roberto Enríquez Higueras– fa més de dos mesos que va anunciar la seva intenció de postular-se i està promovent la seva candidatura. Si la confirma, aquesta serà la primera vegada que dos aspirants s’enfrontin en unes primàries per encapçalar la llista dels Comuns a Barcelona.
Pisarello, com la resta d’aspirants que es presentin a les primàries, es presentarà en format tàndem, una de les novetats del mètode d’elecció de la candidatura de Barcelona en Comú. Això significa que amb ell es presentarà una altra dirigent –hi ha d’haver paritat– que assumirà en la llista el paper de número dos.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis