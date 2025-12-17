El primer camp de maniobres per a la ciberguerra total es prepara a Espanya
Indra desenvolupa una plataforma d’entrenament per a soldats i comandaments que hagin de prendre decisions davant ciberatacs / Al territori de l’OTAN no hi ha un simulador d’aquest tipus
Juan José Fernández
Un escenari bèl·lic en què poden intervenir alhora 3.000 participants de nacions diverses, avions, plataformes marines, radars, vehicles terrestres, bateries antiaèries... tot regit per connexions informàtiques, i aquesta xarxa cibernètica convertida en punt clau, primer objectiu de l’adversari i primera línia de defensa pròpia. Es diu Cyber Range Clasificado i és un camp de maniobres del domini cibernètic, un territori virtual en què tot el que passa té conseqüències en la realitat cinètica i material de la guerra.
A Espanya es desenvolupa aquest camp d’entrenament per als anomenats "ciberguerrers", els combatents en el camp de batalla, així com per a oficials sense aquesta especialitat però que integren una cadena de comandament que s’ha de veure molt afectada pels ciberatacs. En aquesta cadena de comandament, també els polítics. El ciberespai, aquest territori humà que l’OTAN va declarar el 2016 com a cinquè domini militar, influeix en totes les altres àrees de la defensa: terra, mar, aire i cosmos. Amb la xarxa informàtica bloquejada no funcionen armes, infraestructures, comunicacions d’un exèrcit... "És un domini cada vegada més present en tots els dominis", explica l’enginyer de telecomunicacions Luis José García de la Iglesia.
Guerra híbrida
Aquest expert és el director del mercat de ciberdefensa d’Indra. La companyia espanyola ha creat el Cyber Range Clasificado, que internament anomenen HyCob. Les sigles corresponen a la denominació hybrid cyber operations battlelab. En tots els exèrcits de l’OTAN ja hi ha comandaments de ciberdefensa, com a l’espanyol, però no camps de maniobres. HyCob és la primera plataforma d’ensinistrament per a la ciberguerra total i està pensada per establir-se en el Comandament Conjunt del Ciberespai, a la base militar madrilenya de Retamares.
Aquesta novetat no es desenvolupa pas en un moment qualsevol. El cap d’Estat Major de l’Aire, general Francisco Braco, ha dit que "no estem en guerra, però tampoc en pau". L’eina neix per ensinistrar militars a la zona grisa, que és, com diu l’enginyer Santiago Urbano, "un camp, la guerra híbrida, en què no s’ha declarat mai la guerra entre estats, però les accions són allà".
Urbano és el director de producte HyCob, per al qual Indra ha tingut aliances i col·laboradors entre empreses i start-ups espanyoles. "Només espanyoles, de fet, per l’aspecte delicat d’aquesta matèria", reflexiona. És qüestió de sobirania estratègica. Però l’ús pot ser multinacional: "Oferim a l’OTAN una capacitat que farà servir tota l’Aliança i països de l’Aliança", proposa García de la Iglesia. Fins ara firmes privades han anat desenvolupant tecnologies per entrenar àrees concretes, com la informàtica forense o el hacking, però aquests intents no cobreixen la necessitat actual a l’OTAN. "L’objectiu dictat per l’Aliança era conduir operacions en el ciberespai el 2030", recorda Urbano.
Per edificar aquest camp de ciberoperacions, els enginyers del seu equip han pres nota de tota mena d’episodis de ciberatac de grups coneguts i no tan coneguts, "accions de grups criminals que serveixen com a base per planejar com seria una operació militar contra ells", explica. És informació que ha arribat al projecte com a fruit d’una col·laboració publicoprivada.
En la creació d’aquest camp de maniobres virtual, que intenta reproduir la ciberguerra (o sintètica) i la guerra material (o cinètica) amb el màxim d’exactitud, hi han participat, en un esforç multidisciplinari, enginyers civils, militars retirats i militars en actiu que aporten les seves experiències.
Aquests militars són els membres de la unitat de creació més recent de les Forces Armades, els soldats de les quals, però, "estan en guerra des del moment de la seva fundació", com va recordar el cap d’Estat Major de la Defensa (Jemad), almirall Teodoro Esteban López Calderón, en la clausura de les jornades recents STIC convocades pel CNI i el Comandament Conjunt de Ciberdefensa a Madrid.
"Entre els països amb capacitats de ciberdefensa, Espanya és al capdavant en doctrina i en capacitats", assegura García de la Iglesia. Europa disposa d’un Centre de Ciberconsciència Situacional, però al territori de l’OTAN no hi ha un simulador de missions multidomini d’aquestes característiques.
Una unitat militar en acció, en una ofensiva o parant un atac, dependrà de la informació que li proporcionin les seves ràdios de programari, els seus radars, els sensors dels drons, els pilots d’observació... però, si un ciberatac deixa cega la unitat, sense comunicacions ni senyals, "l’alt cap ha de saber valorar si paga la pena continuar endavant o avortar l’operació", explica l’executiu d’Indra. És una altra necessitat clau que mira de solucionar el Cyber Range Clasificado per a un escenari sense canonades, sense filats ni bombardejos, però en què tot això es preveu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis