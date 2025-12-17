El Regne Unit tornarà al programa Erasmus+ el 2027
Lucas Font
El Regne Unit tornarà al programa Erasmus+ set anys després de la seva sortida oficial de la Unió Europea. Segons el diari The Guardian, el Govern té previst anunciar avui la tornada al programa europeu d’intercanvi d’estudiants a partir de gener del 2027, fet que és un nou pas en la seva estratègia d’acostament a Brussel·les. L’acord beneficiarà no solament els estudiants universitaris sinó també els joves que vulguin fer pràctiques formatives, segons fonts esmentades pel diari britànic, tot i que encara no hi ha confirmació oficial.
L’acord comportarà una rebaixa de les tarifes que els estudiants de la UE paguen actualment per estudiar al Regne Unit, les quals poden pujar a 38.000 lliures anuals (més de 43.000 euros). A partir del 2027 el cost no podrà ser superior a 9.535 lliures anuals (10.800 euros) que paguen, com a màxim, els estudiants britànics. Per la seva banda, els alumnes britànics continuaran pagant les quotes de les seves universitats mentre siguin a l’estranger, però tindran la possibilitat d’accedir a beques per finançar els costos addicionals de l’estada.
Component simbòlic
La tornada del Regne Unit al programa va ser una de les qüestions que es van abordar en la cimera bilateral de maig, tot i que no ha sigut fins ara quan s’ha tancat l’acord, el qual té un fort component simbòlic. La mobilitat dels joves ha sigut una de les principals demandes dels països europeus a l’hora de concretar l’acostament amb Londres i aquest ha sigut un primer pas, tot i que encara no hi ha acord sobre la possibilitat que els menors de 30 anys puguin estudiar i treballar al Regne Unit per un temps limitat, i viceversa, fora d’aquest programa.
L’acord és un dels primers passos concrets en la nova relació bilateral entre Londres i Brussel·les, més marcada fins ara per les bones paraules que no pas per avenços reals.
