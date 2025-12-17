Sánchez demana temps als seus socis per redreçar la crisi per la corrupció
La Moncloa defensa que "el Govern està en forma" per demanar confiança als seus aliats i impulsar l’agenda política i allunyar la sensació de final de cicle
Iván Gil
El Govern recorre al manual utilitzat després de la crisi pel cas Cerdán per intentar apaivagar la creixent tensió entre els seus socis: disposició de Pedro Sánchez a asseure’s en una ronda de contactes amb representants de les formacions que van facilitar la investidura i mà estesa per consensuar un impuls a l’agenda política, però amb crides a la calma i a rebaixar el to, minimitzant les seves alertes, i petició de temps per recuperar peu. Amb aquest objectiu, a la Moncloa posen com a exemple que l’impacte electoral després de la dimissió de l’exsecretari d’Organització el mes de juny passat es va dissipar "entre el setembre i l’octubre". Temps i serenitat, reclamen: "Portem vuit anys, hem travessat de tot i la gran paradoxa és que en les polítiques el Govern està en forma. Som un Govern contrastat en múltiples crisis".
A la Moncloa es presten així a una "reflexió", tot i que amb l’objectiu de mirar a la segona part de la legislatura, allunyant qualsevol dubte de llançar la tovallola. Com si es tractés d’un déjà vu de la situació que es va afrontar abans de les vacances d’estiu, l’aturada política per Nadal ve precedida d’un fort cop a la credibilitat de l’Executiu de Pedro Sánchez davant les noves investigacions de l’UCO per la trama Leire Díez i el consegüent nerviosisme dels socis, que no volen veure’s arrossegats junt amb els socialistes.
Des de l’Executiu diferencien les raons darrere de cadascun dels seus socis per elevar la veu i deixar caure els seus "dubtes" sobre si continuar sostenint Sánchez, o com Yolanda Díaz per exigir una "remodelació profunda" del Consell de Ministres, cosa que van rebutjar a la Moncloa des del primer moment. L’únic canvi, sobrevingut, i "puntual", serà el de la ministra d’educació i Esports i portaveu del Govern, Pilar Alegría. No per la crisi que assola l’Executiu, sinó per l’avanç de les eleccions a l’Aragó al 8 de febrer, a les quals es presenta com a candidata del PSOE.
Un ministre socialista del nucli dur del cap de l’Executiu emmarca la reacció de Sumar per la seva "debilitat" i la "pressió" dins de l’espai al seu referent en el Govern, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, mentre que la d’ERC l’explica per la seva urgència per esperonar acords pendents com el finançament singular de Catalunya. Sobre el PNB, aquest mateix ministre diu que la comunicació és constant i així continua sent.
Tant en públic com en privat, al Govern es recorre també al comodí de l’amenaça d’un Govern de PP i Vox per collar les files i cridar l’atenció sobre posicionaments que veuen precipitats. S’apel·la a una "responsabilitat històrica" de l’esquerra per frenar aquesta alternativa. No s’estalvien en aquest sentit anàlisis de política comparada, des de la recent victòria electoral de José Antonio Kast en les eleccions presidencials de Xile fins al "desmantellament de l’Estat de dret" que s’estaria fomentant des de l’Administració dels EUA.
En aquest context, els col·laboradors del cap de l’Executiu situen Espanya com una mena de llogarret gal davant l’onada reaccionària. "Un contrapunt de polítiques progressistes", segons la lectura que feia Sánchez durant la tradicional copa de Nadal a la Moncloa.
Neutralitzar els avisos
La màxima del Govern passa així per allunyar qualsevol sensació de final de cicle. Per aconseguir-ho són conscients que han de neutralitzar els avisos dels seus socis i per això els demanen temps. "Tinc responsabilitats, no les eludeixo i entenc el moment", insistia el cap de l’Executiu. Com va fer durant la seva compareixença de balanç de l’any, el seu missatge és el d’un president del Govern determinat a esgotar la legislatura i, fins i tot, mirar més enllà després d’haver pres la decisió de tornar a presentar-se a la reelecció.
