Un corredor de fons de la justícia al capdavant de l’Oficina Antifrau
J. G. Albalat
Josep Tomàs Salàs Darrocha (Barcelona, 19 d’agost de 1961) es va comprometre en una compareixença al Parlament a mantenir la "neutralitat política" de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), l’organisme que dirigirà en els pròxims anys. Com a expert jurista –és magistrat en un jutjat penal de Barcelona i té una àmplia trajectòria en el món del dret– i aficionat al senderisme i a la natura, sap caminar des de fa anys per camins ben tortuosos i sortir airós dels reptes que se li han presentat.
Pròxim, afable i preparat, Salàs ha escalat d’un en un els esglaons de l’Administració de Justícia, cosa que li ha proporcionat un profund coneixement de les seves interioritats. Una dada important: sempre ha fugit del personalisme i ha apostat pel treball en equip. Ell és el designat, curiosament, per succeir a Antifrau un dels seus mentors, Miguel Ángel Gimeno, que ha sigut director d’aquest organisme des del juliol del 2016 fins ara. Sense anar gaire lluny, entre el 2011 i el 2013, Salàs va ser adscrit a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) quan Gimeno era el seu màxim responsable.
Salàs és un corredor de fons. Va començar a treballar als 14 anys en l’hostaleria i en altres oficis i des d’aleshores no ha parat. Estant en el servei militar, va preparar les oposicions per entrar en el món de la justícia i, el febrer de 1984, va tenir la primera ocupació en aquest sector com a agent judicial en un jutjat de Badalona. Al cap d’un any, ja era oficial, i va exercir al Jutjat d’Instrucció número 2 de Barcelona. Aleshores, aquest jutjat instruïa casos mediàtics, com un milionari frau a la Seguretat Social descobert el 1983.
En aquest jutjat, Salàs es va amarar de les tortuositats del món de la justícia i, al cap d’un temps, es va inclinar per exercir l’advocacia. Sobretot, van passar per les seves mans assumptes penals i reclamacions de responsabilitat civil (indemnitzacions) per accidents de trànsit o suposades negligències mèdiques. Aquesta etapa de professional liberal li va durar uns 12 anys, en què també va participar en l’assistència del torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Debut a Manresa i Vic
Després va aprovar les oposicions per a lletrat de l’Administració de Justícia (antics secretaris judicials) i la seva destinació va ser un jutjat de l’Hospitalet de Llobregat (del 2008 al 2010). D’allà, Salàs va accedir a una plaça de jutge pel quart torn (per a juristes de reconegut prestigi) i va desenvolupar la seva primera tasca a Manresa i Vic. Actualment, i des de fa nou anys, és magistrat al Jutjat Penal número 22 de Barcelona. Aquest jurista és delegat de la jurisdicció penal a la capital catalana.
Diuen d’ell que sempre li ha agradat estudiar i que és un fanàtic de la lectura. La gent que el coneix bé assegura que és capaç de llegir fins i tot els prospectes dels medicaments. És un devorador de llibres de Quim Monzó, Javier Marías, Paul Auster, Julian Barnes o la novel·la negra de Michael Connelly. Les pel·lícules èpiques, com ara Lawrence d’Aràbia i El padrí, són la seva altra passió. El nou director de l’OAC és doctor en Dret i té les llicenciatures en Ciències Polítiques i de l’Administració i en Criminologia.
