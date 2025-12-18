La cúpula de Plus Ultra, investigada per 4 delictes
Tono Calleja Flórez
La titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, que investiga en secret els directius de l’aerolínia Plus Ultra, els atribueix de manera indiciària els delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, apropiació indeguda i tràfic d’influències, segons informen fonts del cas a aquesta redacció. La jutge va acceptar reobrir una causa que havia sobresegut el gener del 2023 de manera provisional després d’acceptar una querella que va interposar la Fiscalia Anticorrupció contra diversos ciutadans de nacionalitat peruana i veneçolana, així com contra un advocat espanyol, per haver utilitzat presumptament els 53milions obtinguts de la Sepi del rescat per blanquejar fons del negoci de l’or de Veneçuela i de les ajudes contra la lluita contra la pobresa del país governat per Nicolás Maduro. Les noves indagacions, que es mantenen secretes, miren de determinar "el presumpte ús indegut de les ajudes públiques espanyoles". I aquestes indagacions, que han anat a càrrec dels agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia, han determinat la detenció i posterior posada en llibertat de l’amo de la companyia aèria Plus Ultra, Julio Martínez Sola; del seu número dos, Roberto Roselli; de l’empresari Julio Martínez Martínez, i d’un lletrat de nacionalitat espanyola.
