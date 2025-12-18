Investigació a la dona del president
El jutge Peinado arxiva el cas Begoña per al delegat del Govern a Madrid per ordre de l’Audiència: «No ha participat en el delicte»
La sala d’apel·lacions va corregir l’instructor de la causa contra la dona de Sánchez, que havia imputat a Martín Aguirre una suposada malversació
Cristina Gallardo
Dues setmanes després que es conegués que l’Audiència Provincial de Madrid l’hi havia ordenat, el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado, ha formalitzat l’arxiu de la causa per al delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín Aguirre. El mantenia imputat per un delicte de malversació de cabals públics en relació amb la tasca exercida per l’assistent de la dona del president del Govern a Moncloa, però el tribunal d’apel·lacions li va indicar que la investigació contra ell es basava en «meres suposicions».
La interlocutòria, que té data d’aquest dimecres 17 de desembre, acorda el sobreseïment lliure de les actuacions respecte de Martín Aguirre i diu expressament que , «resulta plenament acreditat que l’investigat no ha participat en el delicte de malversació de cabals públics».
