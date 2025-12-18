L’Eurocambra aprova prohibir per llei les importacions de gas rus

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Marginedas

Estrasburg

Gairebé quatre anys de guerra a les portes de la UE han acabat de convèncer diputats, funcionaris i dirigents europeus de la necessitat de tancar, de manera definitiva i durant les pròximes dècades, la importació d’energies fòssils procedents de Rússia. L’objectiu és evitar finançar, encara que sigui indirectament, no només la invasió d’Ucraïna, sinó també les activitats d’ingerència, desinformació i guerra híbrida que Moscou duu a terme en gran part dels estats membres.

Per una àmplia majoria de 500 vots a favor, procedents de les files dels grups polítics majoritaris, tant del Partit Popular Europeu (PPE) així com també dels Socialistes i Demòcrates, i de liberals i verds, el Parlament Europeu va aprovar ahir una llei que prohibirà les importacions de gas rus, tant liquat com a través de canonada, a partir de l’any que ve. La Comissió Europea, a més, es va comprometre a presentar una iniciativa legal similar per al petroli a principis de l’any vinent perquè entri en vigor ja el 2027.

El procés d’aprovació de la norma ha superat les reticències d’Hongria i Eslovàquia, amb lideratges polítics pròxims al Kremlin i que reben gas rus, les dels de països del sud-est d’Europa, temorosos d’un increment dels preus, i els d’estats com Espanya, que des de l’inici de la guerra va incrementar les seves importacions de gas liquat rus. La llei obliga els estats membres a imposar severes multes a les empreses que no respectin la prohibició, amb diverses opcions: una multa fixa de 40 milions d’euros, el 3,5% de la facturació anual o un 300% de la transacció que ha violat el veto.

La llei entrarà en vigor l’1 de gener, i estableix diferents terminis per implementar els seus postulats. Les compres al comptat de gas es prohibeixen de forma immediata, mentre que els contractes a curt i llarg termini disposen d’un termini que s’estén fins a 2026 i 2027. La prohibició al gas per canonada es materialitzarà el setembre de 2027.

