Llorca i Sánchez pacten una comissió mixta per a la dana del 2024
El president valencià lamenta la "pèrdua de temps" i la falta de garanties en finançament
MATEO L. BELARTE
El Govern i la Generalitat constituiran una comissió mixta per a la dana 14 mesos després de la tragèdia del 29-O. Així ho van pactar el president del Govern, Pedro Sánchez, i el nou cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en la primera reunió entre els dos que va tenir lloc ahir al Palau de la Moncloa i que va transcórrer en un ambient "amable" i "cordial", segons els protagonistes.
L’anterior Executiu autonòmic de Carlos Mazón va reclamar sense èxit durant mesos la creació d’aquest òrgan de coordinació entre administracions, i només ara, amb un nou inquilí al Palau, el Govern s’obre a posar-la en marxa, tot i que sense acceptar el relat que la seva absència equivalgui a falta de suport a la reconstrucció.
Malgrat l’evident gest de desglaç, les tensions continuen latents entre les administracions, que es van enviar crítiques més o menys velades després de la trobada. Pérez Llorca va voler evitar el triomfalisme i va assenyalar que esperarà a veure de quina manera avança aquesta nova comissió per mesurar la voluntat de cooperació de Sánchez, que critica per escassa, com feia també Mazón. En termes generals, fonts de la delegació valenciana es van mostrar satisfetes per l’acord de la comissió però lamenten l’absència de "garanties" en altres temes de la dana o en reclamacions històriques com el finançament, l’aigua o les infraestructures.
Ajudes milionàries
En la compareixença posterior el cap del Consell va incidir en aquest "temps perdut" per no haver pactat abans la comissió mixta i es va mostrar caut a l’hora de parlar d’un acostament institucional una vegada dimitit Mazón.
Mentrestant, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que va comparèixer en lloc de Sánchez, va qüestionar part del discurs del president, en especial el relatiu a la falta de suport del Govern en la reconstrucció. I va donar xifres, remarcant que 8 de cada 10 euros que han arribat des de les administracions públiques a la Comunitat Valenciana per fer front a la reconstrucció han sortit de l’Estat, i que s’han transferit 8.942 milions d’euros a aquesta autonomia per part del Govern en ajudes i subvencions, a la qual cosa cal sumar els 7.469 milions d’euros que han sortit del Consorci de Compensació d’Assegurances. També va recordar actuacions en infraestructures per 681 milions d’euros i 791 milions d’euros més en avals i fons ICO.
Llorca va mirar de consolidar la idea que la Moncloa no s’està implicant en la reconstrucció prenent com a exemple l’absència de la comissió mixta, i la Moncloa es va esforçar després a rebatre-la. Torres va remarcar que malgrat l’acord assolit per crear el fòrum, "no es constitueix res nou" i que el Govern sempre ha cooperat tant en l’àmbit financer com en el tècnic i administratiu.
