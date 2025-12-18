Candidat del PSOE a la presidència d’Extremadura. Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 1974) té pàgina pròpia en la història del PSOE extremeny. Immers en un procés judicial, en meitat de la tempesta perfecta que afecta el Govern d’Espanya, aposta per trencar els pitjors pronòstics | Miguel Ángel Gallardo
Miguel Ángel Gallardo: "Val la pena ser candidat perquè val la pena Extremadura"
Marisol López
En el penúltim míting d’aquesta campanya, el seu secretari general, Pedro Sánchez, afirmava que, malgrat totes les dificultats, valia la pena governar. ¿Li val la pena a Miguel Ángel Gallardo ser candidat, malgrat tot?
Extremadura sempre val la pena. Jo podia haver-me quedat en el govern, tant del meu Ajuntament de Villanueva de la Serena, com de la Diputació de Badajoz, i vaig optar per anar-me’n al Parlament autonòmic per fer oposició i presentar una alternativa. Per tant, sí, tot i que estiguem en temps de molta dificultat, val la pena.
Les enquestes reflecteixen que la seva candidatura pot traduir-se en els pitjors resultats d’un partit, el PSOE, que ha sigut hegemònic a Extremadura. Si pogués ara fer marxa enrere, ¿reconsideraria alguna de les decisions que ha pres?
Bé, jo crec que les enquestes cal prendre-les amb cautela. En qualsevol cas, totes les enquestes conclouen que l’objectiu per al qual van ser convocades les eleccions no es compleix. Per tant, el fracàs primer és el de Guardiola. D’altra banda, jo respecto tots els treballs demoscòpics, però el que realment analitzo, el que realment m’interessa i ens preocupa és el del pròxim 21 de desembre. Estic convençut que els nostres resultats seran bastant millors que el que es trasllada des dels sondejos.
¿No creu que el seu procés judicial hagi afectat de manera determinant en la carrera cap a la presidència de la Junta d’Extremadura?
Això ja ho veurem. El que està clar és que els partits polítics no poden sucumbir a denúncies falses. Fer-ho seria donar peu a aquells que denuncien –en aquest cas, les dretes, tant PP com Vox– a infiltrar-se dins del Partit Socialista i influir en l’elecció de candidats. Nosaltres hem treballat aquests mesos com el que som: un partit democràtic, on les decisions es prenen dins de l’organització. De fet, crec que som l’únic partit que ha triat els seus candidats mitjançant elecció directa dels membres del comitè regional.
Posem-nos en el pitjor dels escenaris, que el PSOE toqui terra històric a Extremadura ¿Seria el moment de fer un pas al costat?
Jo no em posaré en un escenari que no existeix. L’escenari d’aquí a diumenge vinent és el de continuar treballant amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb molta força. Miri, acabo, per exemple, de fer campanya a Càceres i he pogut sentir moltíssim l’afecte i el carinyo dels ciutadans. Aquestes són les enquestes que a mi m’interessen. Cap sondeig em desviarà l’atenció del que realment m’importa: traslladar als ciutadans extremenys que hi ha un altre camí pel qual poder transitar, que és el de la protecció de drets tan important com la sanitat, l’educació, la dependència o la vivenda per als nostres joves, que avui a Extremadura estan seriosament, risc.
La vivenda, un dels eixos del seu programa, és un dels principals problemes que preocupen els joves, un col·lectiu que cada cop s’inclina més cap a altres opcions polítiques. ¿Per què partits com Vox han aconseguit atraure el vot antisistema?
Doncs probablement això passa quan es fracassa en un projecte polític, com el de Guardiola, que ha fracassat. Si tens eleccions el 2023 i tornes a convocar el 2025, és que has fracassat en el teu projecte polític. Això el que genera és desafecció. ¿I aquesta desafecció qui la capitalitza? Sempre la ultradreta, perquè la ultradreta ens presenta com a projecte polític el que sol fer el curandero: promet qüestions que no complirà, que fins i tot et mataran perquè no són bones per a tu, però que te les embolica en un paper molt bonic. Hi ha una gran desafecció entre els joves, precisament perquè veuen que no hi ha resposta per part dels que ens governen.
El PSOE ha governat diverses legislatures a Extremadura i aquests problemes continuen sense resoldre’s. ¿Quins canvis proposa?
Quan el Partit Socialista governava aquí hi va haver plans de vivenda absolutament innovadors. En els primers anys de la democràcia, les prioritats eren dotar ciutats i pobles de vivendes socials en règim de lloguer, que la Junta va impulsar per milers. Després va venir el Pla 60.000 que va donar origen a barris joves amb tota mena de serveis. Vivendes que al seu dia van costar 60.000 euros. No és cert que en tots els períodes no s’hagi donat resposta. Quan no es dona resposta és ara. Avui a Extremadura la vivenda puja un 20% més que en altres comunitats. El 60% d’elles es compren bitllo-bitllo. Això genera frustració i afecta fins i tot la universitat, perquè els estudiants no troben ni habitacions a preus raonables. Nosaltres posarem en marxa un pla de vivendes a 90.000 euros, amb cessió de sòl públic i una inversió de 600 milions d’euros més en vivenda. A més, impulsarem un pla de rehabilitació en municipis rurals mitjançant acords amb propietaris i Ajuntaments.
¿S’ha trencat l’equilibri entre l’urbà i el rural?
S’està trencant. Quan 7.000 nens es queden sense transport escolar durant deu dies, es vulnera un dret fonamental: el dret a l’educació. Això mai havia passat. També es trenca quan s’eliminen aules de zero a tres anys en el medi rural per substituir-les per un xec educatiu que només es pot utilitzar a les ciutats.
En l’àmbit de la sanitat, ¿quines millores proposa?
Avui a Extremadura s’espera 15 dies per anar al metge de capçalera. Nosaltres proposem una carta de serveis amb un màxim de 48 hores i destinar el 25% de la despesa sanitària a Atenció Primària. Amb el Govern de Guardiola estem important el model Ayuso: s’allarguen llistes d’espera per derivar la privada. S’ha firmat un decret que permet a caps de servei treballar al matí en la pública i a la tarda en la privada. Això és un atemptat contra la sanitat pública.
