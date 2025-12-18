Festes
Viu un Nadal de somni per a tota la família als Pirineus catalans amb activitats gratuïtes, tallers i concerts: només al desembre
Les muntanyes són un espai ideal per viure aquestes festes envoltats de màgia i il·lusió
Patricia López Avilés
Una de les paisatges més bells, especialment durant l'època nadalenca, és el de les muntanyes cobertes de neu, capaces d'embolicar-nos en una atmosfera única de calma, màgia i tradició.
Els tons blancs que dominen el paisatge, el silenci interromput només pel cruixir de la neu i el fum que surt de les xemeneies creen una estampa inconfusible que convida a gaudir de l'hivern en la seva màxima expressió.
En aquest context, els Pirineus catalans es converteixen en una de les destinacions més emblemàtiques durant el Nadal.
Un escenari ideal
A més, les estacions d'esquí de la zona juguen un paper clau en l'oferta nadalenca, combinant l'atractiu de la neu amb experiències úniques més enllà de l'esport.
Tallers infantils, visites de personatges nadalencs i espectacles a l'aire lliure converteixen els Pirineus catalans en un escenari ideal per viure el Nadal envoltats de natura i encant.
A l'estació de la Vall de Núria (Ripollès, Girona), cada any organitzen una sèrie d'activitats on poden participar tant els adults com els més petits de la casa.
Calendari d'experiències
La Vall de Núria ja es prepara per a la seva tradicional 'Gran cagada del tió', que es durà a terme aquest divendres, dia 20 de desembre, a les 16.00h de la tarda.
L'activitat, completament gratuïta, es realitzarà davant del Santuari de Núria, un lloc màgic que despertarà la il·lusió dels més petits i, si el Tió està content, cagarà regals per a tothom. Per combatre el fred, l'estació oferirà una xocolata calenta per a tots els participants.
Aquell mateix dia, a les 19.00h, es durà a terme un concert Candlelight, és a dir, sota la llum de les espelmes, de la mà de Pep Poblet i Joan Garrobé, totalment gratuït. Prometen que serà una experiència íntima i emocionant, envoltada de llum i música en un dels espais més emblemàtics del lloc: la Basílica.
El dia 23, la Vall de Núria organitza el 'Taller de tions' on els nens, acompanyats de monitors, sortiran a buscar aquests màgics troncs de fusta per l'estació. No obstant això, l'activitat amaga alguna cosa especial: en comptes de donar regals, volen regalar desitjos per a totes les persones.
Per aquest motiu, els 'tions' s'han transformat en petits trossos de fusta, que es podran endur a casa perquè es compleixin els desitjos demanats**.**
El taller és gratuït i es durà a terme a les 16.00h. El punt de trobada serà la botiga de Núria.
Per al dia 27, l'estació ha preparat una experiència de les més originals: de 16.15h a 17.45h les famílies podran caminar amb raquetes de neu pel Mirador del Llac, el nou observatori panoràmic de la muntanya. Es tracta d'una sortida ideal per iniciar-se en les raquetes i gaudir d'un dels miradors més bonics del Pirineu.
Si t'apassiona l'astronomia, el mateix 27 de desembre a les 19.00h el Parc Astronòmic del Montsec organitza una experiència nocturna gratuïta a l'estació per divisar els estels.
L'activitat començarà amb una contemplació del cel a simple vista, on els participants observaran les constel·lacions i estels més destacats de la nit. A la segona part es realitzarà una observació amb telescopi per admirar planetes, estels i altres objectes celestes.
La durada és d'1h i 30 minuts i el punt de trobada serà a la recepció de l'hotel.
