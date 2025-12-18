Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PP cita Zapatero al Senat per la seva relació amb el directiu de Plus Ultra detingut

Després de dies posant el focus en l’expresident, el citen en la comissió d’investigació perquè doni explicacions

José Luis Rodríguez Zapatero al Senat

José Luis Rodríguez Zapatero al Senat / EUROPA PRESS

Mariano Alonso Freire

El Partit Popular (PP) portarà l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, a la comissió d’investigació del Senat sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE.

«El teló de l’obra corrupta de Sánchez està caient, i el que movia els fils era Zapatero», va assegurar la portaveu dels populars al Senat, Alicia García, que s’ha preguntat si Zapatero va donar una «xivatada» a l’empresari Julio Martínez, investigat ara per irregularitats vinculades al rescat de l’aerolínia Plus Ultra.

Notícia en elaboració

