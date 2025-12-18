El PP cita Zapatero al Senat per la seva relació amb el directiu de Plus Ultra detingut
Després de dies posant el focus en l’expresident, el citen en la comissió d’investigació perquè doni explicacions
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) portarà l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, a la comissió d’investigació del Senat sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE.
«El teló de l’obra corrupta de Sánchez està caient, i el que movia els fils era Zapatero», va assegurar la portaveu dels populars al Senat, Alicia García, que s’ha preguntat si Zapatero va donar una «xivatada» a l’empresari Julio Martínez, investigat ara per irregularitats vinculades al rescat de l’aerolínia Plus Ultra.
Notícia en elaboració
