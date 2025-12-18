Santos Cerdán passa a l’atac al Senat i qualifica la seva causa d’"especulació"
L’exsecretari d’Organització del PSOE assegura, en la comissió d’investigació de la Cambra alta, que no pertany "a cap trama"
Cristina Gallardo
Qui va ser secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, va passar ahir a l’atac en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat, qualificant d’"especulacions judicials imaginatives" la causa oberta contra ell al Suprem, per afegir tot seguit que és "pròpia de la Inquisició". "No pertanyo a cap trama corrupta", va assegurar, després de negar-se a respondre cap pregunta concreta relacionada amb la causa que l’ha mantingut cinc mesos en presó preventiva ni tampoc sobre la seva relació amb l’anomenada lampista del PSOE Leire Díez. Va arribar a la Cambra alta acompanyat només pel seu advocat.
EL CONTRACTE DE SERVINABAR.
El que Cerdán va rebutjar de manera més rotunda ahir és la seva vinculació amb l’empresa navarresa Servinabar, que segons els investigadors li pertany en un 45%, i signava memoràndums amb Acciona oferint serveis pels quals cobraria un 2% del total del que aquesta empresa s’emportés per cada adjudicació d’obra pública. "Servinabar no és meva, encara que ho repeteixi, ho repeteixi i ho repeteixi", va assenyalar a l’inici de la comissió a les preguntes que li va fer María del Mar Caballero d’UPN, i de manera similar va insistir Cerdán davant els comentaris d’altres senadors.
ELS ÀUDIOS DE KOLDO.
Cerdán també va insistir a qualificar de "muntatge" el contingut dels àudios trobats als dispositius de Koldo García que al capdavall és el que ha permès imputar-lo en el procediment que se segueix contra ell al Suprem. Es va queixar, igual que fa la seva defensa en nombrosos escrits remesos al magistrat Leopoldo Puente, que per aquesta raó se’l va començar a investigar sent encara diputat i sense demanar l’obligat suplicatori al Congrés, i apunta a la manipulació d’aquests àudios. Al llarg de tota la comissió va insistir en la compareixença celebrada fa una setmana davant el jutge Puente, en la qual els pèrits de la Guàrdia Civil i els proposats per la seva defensa van discrepar àmpliament sobre l’existència d’una suposada manipulació en els missatges. "Seria una bona comissió d’investigació veure qui hi ha darrere d’aquest tipus de muntatges, perquè pèrits no descarten que estiguin fets amb IA", va dir, per afegir que és impossible que alguns d’ells es guardessin fent ús d’una tecnologia que no existia en els anys en què es van gravar.
ADJUDICACIÓ D’OBRES I RELACIÓ AMB KOLDO.
Del que Cerdán no va deixar anar ni una peça és de la seva possible influència i intervenció en adjudicacions d’obra pública a canvi de comissions de les quals està acusat, i es va limitar a una negació rotunda i a assenyalar que es remetia al que va declarar al seu dia davant el jutge quan se’l va inquirir per obres concretes, com la del túnel de Belate a Navarra. Les preguntes més punxants sobre l’operativa de la trama i la seva relació amb Koldo les va fer el senador del PP Gerardo Camps, que va lamentar que els senadors no hagin pogut escoltar també aquestes explicacions. Únicament va reconèixer la seva presencia al Marroc junt amb una delegació del Ministeri de Transports per negociar una obra per a Acciona, i va afirmar que va anar a negociar amb el partit socialista marroquí. Davant la callada per resposta respecte a la resta d’assumptes o els missatges amb Koldo en els quals s’endevinava un interès de Cerdán pels nomenaments en empreses públiques i departaments ministerials, el popular li va preguntar si està protegint algú o té por.
DESPESES I FINANÇAMENT DEL PSOE.
Cerdán va negar també les despeses que se li atribueixen amb la targeta de Servinabar, algunes d’atribuïdes a la seva dona Paqui", per a qui va demanar "respecte". Tot i que queden fora de la competència del Suprem, també li van preguntar pel cobrament en metàl·lic de gairebé 30.000 euros del partit, i en aquest punt es va mostrar rotund al reconèixer que el que va cobrar va ser per compensar despeses en avançat. Va negar haver continuat cobrant d’aquesta manera després que els socialistes adoptessin noves normes perquè aquesta operativa es fes només per transferència –malgrat que la investigació en documenta alguns– i va negar l’existència de finançament irregular del PSOE, almenys en els set anys en què ell va ser secretari d’Organització del partit. Respecte a l’etapa anterior –sota el mandat d’Ábalos– no va voler ser tan rotund i va al·legar que ho desconeixia, al no ser ell el responsable llavors. Davant la intervenció del senador socialista Alfonso Gil, que li va fer un "retret ètic", d’acord amb tot el que s’està coneixent ("hi ha situacions que un militant o votant socialista no entén", li va dir), Santos Cerdán va etzibar: "Obrin els ulls, els ho demano. Faci’s la pregunta de si vostè està en condicions de fer-me retret ètic, com m’ha fet".
LEIRE DÍEZ I LA SEPI.
Cerdán va callar sobre la seva relació amb l’exmilitant socialista Leire Díez i el seu suposat complot contra la Guàrdia Civil i alguns fiscals Anticorrupció, potser pensant en la seva declaració el 2 de febrer del 2026 davant el jutge d’instrucció de Madrid que investiga aquests manejos. Sí que va apuntar a "fabulacions" en els informes de l’UCO i de manera concreta, en resposta al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, a una reunió entre "la flor i la nata de la Guàrdia Civil" i representants de Vox com el diputat Javier Ortega Smith, que va tenir lloc a Toledo l’abril del 2001. "A partir d’aquella reunió va començar tot", va afirmar.
